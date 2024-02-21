Чужеродные гены смогут добавлять в нашу ДНК: ученые создали новый инструмент PRINT

Революция в области редактирования генов произошла благодаря необычному инструменту, позаимствованному учеными у обычных птиц, предоставивших нам возможность успешно лечить редкие заболевания.

Область редактирования генов, способная буквально менять нас на фундаментальном уровне, только что совершила революционный скачок вперед благодаря новой технике под названием PRINT. Новая разработка ученых наконец-то позволит нам не только удалять и изменять существующие гены, но и добавлять в нашу ДНК новые варианты, что позволит нам лечить невероятное количество тяжелых болезней, пишет Phys.org.

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В основе этого прорыва лежит инструмент под названием CRISPR-Cas9, который существует уже давно. Он похож на молекулярные ножницы, которые могут вырезать части нашей ДНК, помогая исправить некоторые генетические заболевания. Но у CRISPR есть свои пределы: хотя он отлично справляется с их удалением, ему трудно добавить новые полезные гены в нашу ДНК. Именно с этой задачей и справляется инструмент PRINT.

PRINT использует специальный механизм, заимствованный у птиц, чтобы с легкостью добавить в нашу ДНК нужный ген, никак не повредив ее. Это может помочь в лечении болезней без риска повреждений и будущих осложнений.

Но почему именно птицы стали донорами такой необычной технологии? Ученые, создавшие PRINT, обнаружили, что определенный элемент из ДНК птиц, известный как R2, особенно хорош для вставки новых генов в очень специфическое и безопасное место в нашей ДНК. Это позволяет избежать проблемы случайного выключения важных генов или возникновения рака, что к сожалению не редко происходит при использовании других методов.

PRINT потенциально может предложить универсальное решение для генетических заболеваний, которые вызваны различными мутациями, но затрагивают один и тот же ген, говорится в исследовании. Вместо того чтобы подстраивать лечение под конкретную мутацию каждого человека, как это необходимо при использовании CRISPR, PRINT может предоставить универсальный ген, который будет работать для всех людей с заболеванием, позволяя их организму производить недостающие белки.

Исследователи уже продемонстрировали, что эта техника может работать в лаборатории, осветив человеческие клетки флуоресцентными белками, чтобы продемонстрировать успешную вставку гена. Они утверждают, что разработанный ими метод обещает более безопасное и эффективное лечение целого ряда генетических заболеваний, чем когда-либо прежде.

Но это не значит, что PRINT уже готов выйти из стадии тестирования в лаборатории и поступить в руки миллионов врачей. Исследователям еще многое предстоит узнать о том, как он работает и как сделать его еще лучше. Однако потенциал для значительного прогресса в генной терапии уже есть, и это дает надежду на лечение заболеваний, которые до сих пор подобно приговору перечеркивали жизни миллионов.

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