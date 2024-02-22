Земля вот-вот погрузится в хаос: коллапс Атлантического течения может наступить к 2025 году

Исследователи обнаружили маркер коллапса ключевого атлантического течения — если это произойдет, планета погрузится в климатический хаос.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет: за это время наша планета переживала хорошие времена и не очень. Но некоторые из них цикличны и теперь ученые полагают, что мы приближаемся к одному из них. Ученые обнаружили ключевой предупреждающий знак, сигнализирующий о том, что Атлантическое течение, в которое входит и Гольфстрим, вскоре рухнет и погрузит Северное полушарие в климатический хаос, пишет Space.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) представляет собой некую "конвейерную ленту", несущую теплую воду на север из Южного полушария — здесь она выделяет тепло и замерзает. В процессе замерзания соль концентрируется в незамерзшей части океанской воды, затем эта чрезвычайно соленая вода опускается и возвращается на юг, где снова нагревается и заново начинает путь по конвейерной ленте.

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Фактически именно это выделение тепла и делает климат Европы и, в некоторой степени, Северной Америки более спокойным. Однако в новом исследовании ученые изучили отложения за последние 100 000 лет и пришли к выводу, что время от времени в истории Земли AMOC внезапно закрывался, что приводило к серьезным климатическим изменениям всего за несколько десятилетий. Ш

Теперь команда из Утрехтского университета полагает, что уже в 2025 году человечество может столкнуться с подобным сценарием. Отметим, что ученые последние несколько лет предупреждают о том, что Гольфстрим, который является частью AMOC, замедляется и это вызывало беспокойство у исследователей. Однако до сих пор никто из них не мог сказать, движется ли течение к одному из этих переломных моментов.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что поток пресной воды в Атлантический океан на широте 34 градуса южной широты потенциально является "опасным звоночком". Авторы исследования полагают, что этот участок течения является предвестником "надвигающегося краха AMOC": данные свидетельствуют о том, что примерно за четверть века до падения AMOC этот поток достигает своего минимума.

Увы, сегодня у исследователей попросту нет длительных записей наблюдения за этим потоком пресной воды, а потому сложно сказать, насколько далеко AMOC находится от полного краха в данный момент. Однако факт остается фактом — поток пресной воды неумолимо сокращается. По словам первого автора исследования Рене ван Вестена, что известно наверняка — мы приближаемся к новому климатическому коллапсу, однако неизвестно, как далеко мы находимся от него.

Дело в том, что подъем и опускание AMOC зависит от солености воды и эта система чрезвычайно чувствительна к притоку пресной воды. Увы, в условиях климатического кризиса и нагрева планеты меняется характер осадков и поступления воды в океан — все это потенциально приближает AMOC к коллапсу.

По словам ван Вестена, чтобы спрогнозировать относительно точную дату коллапса, необходимо смоделировать постепенное увеличение потока пресной воды в северной Атлантике за последние более чем 2000 лет. Это длительный и чрезвычайно затратный процесс, однако он необходим. Авторам исследования удалось смоделировать постепенное увеличение пресной воды и они обнаружили длительную отрицательную тенденцию. Ученые не могут предсказать точно, когда произойдет коллапс, однако исследование показывает, что он приведет к полной остановке циркуляции и потере около 75% теплопереноса с юга на север.

Если AMOC все же рухнет в ближайшем будущем, последствия для планеты будут ужасающими:

в северном полушарии станет холоднее;

в южном — жарче;

в течение столетия в Европе похолодает на 5-10 градусов по Цельсию;

количество осадков по всему миру изменится: влажные и засушливые сезоны попросту поменяются местами.

Ранее Фокус писал о том, что океан нуждается в ТО: "конвейерная лента", доставляющая тепло по всему миру, вот-вот сломается.