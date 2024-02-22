Карательная кулинария. Названы 10 блюд, из-за которых сильнее всего страдают животные на Земле

Исследователи составили рейтинг худших для окружающей среды блюд, среди них есть и веганские.

Ученые годами твердят о климатическом кризисе, который уже обрушился на планету: средняя глобальная температура планеты неумолимо растет, количество выбросов хоть и сокращается, но недостаточно. Исследователи также не единожды советовали сократить потребление мяса, чтобы снизить нагрузку на климатическую систему Земли и уменьшить углеродный след, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые задействовали новую стратегию и рассмотрели различные популярные блюда не с точки зрения их углеродного следа, а с точки зрения того, какой ущерб наносится окружающей среде для выращивания продуктов, необходимых для приготовления того или иного блюда.

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В результате ученые составили список из 10 блюд, которые оказывают наихудшее влияние на окружающую среду и виды, оказавшиеся под угрозой исчезновения, из-за расчистки территорий для выращивания продуктов. Любопытно, что в этом списке не только мясные блюда, но также и веганские.

В ходе исследования команда оценила 151 популярное блюдо со всего мира и то, как они влияют на "биоразнообразие", включая растения, грибы, а также млекопитающих, птиц и земноводных. Авторы исследования оценили "след биоразнообразия", подразумевая под этим понятием то, как люди меняют окружающую среду и усугубляют шаткое положение целых популяций животных, утративших среду обитания.

Ученые Сингапура выявили популярные блюда, которые наносят вред окружающей среде Фото: Daily Mail

В список наиболее опасных блюд с высоким "следом биоразнообразия" оказались:

пиканья — бразильский стейк из премиальной говядины; чураско — говяжий стейк или мясо жаренное на гриле; фральдинья — еще один бразильский стейк; куриный джалфрези — жареное индийское карри; юкгэчжан — острый корейский суп из говядины с овощами; кальдо де полло — латиноамериканский куриный суп с овощами; дал — суп из чечевицы; раджма — карри из фасоли; идли — острый ферментированный рисовый пирог; кальдо де кесо — простой суп из картофеля, помидоров, лука, чили и орегано.

Исследователи обнаружили, что блюда из списка выше требуют наибольшей расчистки мест обитания животных, чтобы освободить место для выращивания ингредиентов. В то же время, блюда с наименьшим воздействием на биоразнообразие, как правило, были вегетарианскими или веганскими, крахмалистыми, а также на основе зерна и картофеля.

Авторы исследования также отмечают, что показатели воздействия на биоразнообразие меняются в зависимости от того, был ли ингредиент местного или глобального происхождения, а также промышленного или мелкомасштабного выращивания. В целом, блюда, выращенные из местных продуктов, могут быть лучшим вариантом.

По словам автора исследования, профессора Романа Карраско из Сингапурского университета, в дальнейшем они планируют продолжить работу и объединить углеродный след блюда и его воздействие на биоразнообразие, чтобы понять, какое влияние они оказывают на окружающую среду и климатическую систему Земли в целом.

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