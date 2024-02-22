Мужчина умер от укуса самой ядовитой ящерицы в мире: это непременно произойдет снова (видео)

Исследователи предупреждают, что такие инциденты являются неизбежными, пока люди держат в качестве домашних животных "ядовитых монстров".

На этой неделе в Колорадо 34-летний мужчина умер в результате крайне редкой реакции на укус своего домашнего питомца — самой ядовитой ящерицы в мире, аризонского ядозуба, также известного как Хила-монстр, пишет Daily Mail.

По словам научного сотрудника благотворительной организации по защите дикой природы Born Free Криса Льюиса, этот случай стал первым смертельным случаем среди людей за последние 94 года. В то же время эксперты заявляют, что такой инцидент "был неизбежным и повторится вновь".

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Льюс отмечает, что невозможно предсказать, произойдет ли у человека смертельная реакция на укус ядовитого ящера или нет. В результате смертельные случаи попросту будут неизбежны до тех пор, пока люди держат ядовитых животных в качестве домашних питомцев в неестественных для них условиях.

Исследователи отмечают, что Хила-монстр является уникальным среди ящериц Северной Америки благодаря своему яду, который он выделяет через свою нижнюю челюсть. Исследования показывают, что яд может вызвать такие симптомы как:

отек;

жгучая боль;

рвота;

головокружение;

низкое кровяное давление;

оборок.

Впрочем, последний зарегистрированный смертельный случай укуса Хила-монстра был зарегистрирован еще в 1930 году. С тех пор ученые не фиксировали смертельных исходов, однако теперь эксперты полагают, что у34-летнего мужчины могла возникнуть аллергическая реакция, которая проявилась лишь спустя четыре дня после укуса.

Официально медики заявляют о том, что яд Хила-монстра не смертелен для человека, а причина смертельного исхода в последнем случае кроется в аллергической реакции. Однако по словам Льюиса, данная ситуация является еще одним напоминанием того, что ядовитое животное всегда будет представлять угрозу для человека, если содержать его в качестве домашнего животного.

Увы, сегодня не существует тестов, которые бы могли пройти владельцы экзотических животных, чтобы понять, есть ли у них аллергия на яд "питомцев". Простыми словами, мы никогда не узнаем насколько опасно содержать дома то или иное животное, пока оно не испробует на нас свой яд.

Эксперты также предупреждают, несмотря на то, что Хила-монстры часто демонстрируют послушание, фактически вы никогда не будете в безопасности — ядовитая ящерица в любой момент может укусить вас. Исследователи также отмечают, что в качестве действенного способа ослабить хватку хищника часто советуют поместить руку в воду или впрыснуть в рот рептилии дезинфицирующее средство.

Отметим, что в США и Великобритании владельцам необходима специальная лицензия для содержания Хила-монстра. Однако Льюис считает, что законодательство все еще не совершенно — на самом деле владельцам экзотических ящериц слишком мало известно о мерах предосторожности и безопасности.

Например, безопасное обращение с ядовитыми ящерицами требует обучения и соответствующих перчаток, защищающих от укусов, но ни то, ни другое не является обязательным условием для владения монстром Гила. Впрочем, в опасности находятся не только люди, но и сами ящерицы — эти существа долговечны и требуют дорогостоящего специального оборудования.

Известно, что в дикой природе Хила-монстры, на самом деле, не являются агрессивными хищниками, однако все может измениться, если животное содержат в неподходящих для этого условиях. Льюис отмечает, что ящерицы с большей вероятностью убегут и спрячутся, однако наносить удар станут лишь в состоянии крайнего стресса.

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