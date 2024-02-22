Спасет от укуса многих опасных змей: ученые создали универсальное противоядие

Змеи являются опасными существами, от рук которых ежегодно погибают десятки тысяч людей, а от укусов самых опасных из них нет противоядия. Но новая разработка ученых кардинально изменила правила игры.

Ученые из Scripps Research разработали синтетическое антитело, которое может стать большим прорывом в лечении змеиных укусов по всему миру, особенно это касается укусов элапидов — семейства змей, включающего в себя одни из самых ядовитых видов, известных человеку. К этому семейству относятся такие змеи, как кобры, мамбы и краиты, которые несут ответственность за значительное число смертей от змеиных укусов, достигающих 138 000 в год. Но новая разработка исследователей стремиться значительно снизить это леденящее душу число, пишет New Atlas.

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Традиционный метод производства противоядий использует животных для выработки антител против яда. Этот процесс неоднозначен из-за многих этических проблем, своей опасности и возможных аллергических реакций у людей. Исследовательская группа, стремясь преодолеть эти трудности, обратила внимание на распространенный токсин, содержащийся в яде элапид, известный как 3FTx. Эти токсины в первую очередь вызывают паралич у жертв змеиных укусов.

Проанализировав белки яда различных видов элапид, исследователи обнаружили сходство в белках 3FTx у разных змей. Затем они приступили к поиску антитела, которое могло бы нейтрализовать этот токсин. Поиски привели их к библиотеке из более чем 50 миллиардов синтетических человеческих антител, из которых они выделили антитело под названием 95Mat5. Это антитело оказалось эффективным против яда нескольких смертельно опасных змей, включая многополосого крата и черную мамбу, обеспечив защиту от паралича и смерти в предварительных тестах на животных, говорится в исследовании.

95Mat5 — это моноклональное антитело, то есть оно производится синтетическим путем, что исключает необходимость использования животных-доноров и змеиного яда при его производстве. Это не только решает этические проблемы, но и снижает риск травм и аллергических реакций у людей, получающих противоядие.

Однако ученые предупреждают, что 95Mat5 не является волшебной палочкой, способной спасти нас от всех змеиных укусов, поскольку змеиный яд состоит из сложной и различной смеси токсинов. Для создания действительно универсального противоядия потребуется комбинация антител, нацеленных сразу на многие токсины, содержащиеся в ядах разных змей. Сейчас же команда сосредоточена на выявлении дополнительных антител, чтобы увеличить эффективность своего противоядия и потенциально охватить более широкий спектр змеиных ядов.

Открытие 95Mat5 — важнейший шаг в поисках универсального средства от смертельных укусов змей. Сам факт того, что это исследование потенциально спасет жизни и предотвратит инвалидность в глобальном масштабе, подчеркивает силу науки и ее непрекращающиеся инновации, призванные помочь нам сразиться даже с самыми страшными и опасными внешними факторами.

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