Жуткие монстры оказались нашими родственниками: мозг миноги и человека имеет много общего

Леденящие душу подводные обитатели, будто всплывшие из самых кошмарных глубин, напоминающие скорее странных инопланетян, оказались ближе человеку, чем мы когда либо могли бы подумать.

У многих из нас есть дальние родственники, с которыми попросту не хочется видеться и общаться, а когда речь заходит о наших предках и генетически близких нам видах, это желание избегать таких встреч может возрасти в разы. Именно такими родственником, недавно внесенным в список близких нашему видов, стала минога — бесчелюстная рыба, которая больше похожа на кошмарный сон, чем на что-то близкое нам. Однако из последнее исследование показывает, что общего у нас гораздо больше, чем можно подумать, пишет ScienceDaily.

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Авторы исследования, возглавляемого Роббом Крумлауфом и его командой, погрузились в древний мир позвоночных, чтобы понять, как развивался наш мозг. Несмотря на то, что морские миноги выглядят просто ужасающе, они идеально подходят для подобных исследований, поскольку представляют собой ветвь семейного древа позвоночных, которая пошла по другому пути эволюции около 500 миллионов лет назад.

То, что обнаружили исследователи, одновременно удивляет и пугает. Они выяснили, что задний мозг, который отвечает за контроль таких важных функций, как кровяное давление и частота сердечных сокращений, построен с использованием очень похожего набора молекулярных и генетических инструментов как у морских миног, так и у человека. Это открытие позволяет предположить, что схема построения этой важнейшей области мозга сохранялась на протяжении полумиллиарда лет эволюции.

Ключевым элементом в этом древнем чертеже природы является молекула под названием ретиноевая кислота, более известная большинству из нас как витамин А. Оказывается, эта молекула — мастер-дирижер, дающий команду целому генному оркестру играть нужные ноты для формирования заднего мозга не только у человека и других челюстных позвоночных, но и у бесчелюстных морских миног. Это ставит под сомнение прежнее предположение о том, что у морских миног с их уникальной анатомией может быть совершенно иная система развития заднего мозга, приближая нас к тому, что она гораздо более схожа с нашей, чем считалось ранее, говорится в исследовании.

Если формирование заднего мозга является общей чертой для всех позвоночных, то теперь перед учеными стоит задача разгадать загадку того, как из этой общей основы возник такой широкий спектр сложностей и функций мозга у различных видов.

Судя по всему морские миноги — это посланники нашего общего эволюционного пути, напоминающие нам, что даже самые, казалось бы, чуждые и страшные существа могут содержать ключи к пониманию нашей собственной биологии и иметь общую с нами историю, уходящую вглубь на молекулярном уровне.

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