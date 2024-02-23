Ювелирная работа. Ученые создали бандаж из ватной палочки, спасая кузнечика со сломанной шеей

Ветеринары зоопарка в Хьюстоне создали невероятно миниатюрный бандаж из подручных средств, чтобы спасти перуанского прыгуна-палочку.

Работа в зоопарках сопряжена с самыми разнообразными проблемами: от привлечения общественности к вопросам охраны окружающей среды до обеспечения подходящих условий для всех питомцев, обитающих здесь. Работники Хьюстонского зоопарка, похоже, вышли на новый уровень — местные ветеринары создали миниатюрный бандаж, чтобы спасти перуанского прыгуна-палочку со сломанной шеей, пишет IFLScience.

В Доме жуков работники зоопарка заметили самку перуанского прыгуна-палочки, которая оказалась травмированной после линьки. Энтомологи заметили, что у самки ослаблен участок в грудном отделе — части насекомого, которая напоминает шею.

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По словам энтомолога Джули ЛаТернер, которая первой заметила проблему, она обнаружила самку, а рядом с ней ее старую линьку. Экзоскелет кузнечика все еще оставался "гибким" после линьки, а потому исследователи предположили, что проблема возникла именно в процессе линьки.

Отметим, что перуанские прыгуны-палочки на самом деле не относятся к палочникам, а являются одним из видов кузнечиков. В дикой природе они обитают в тропических лесах Южной Америки, а самки, как правило, намного крупнее самцов. Всю свою жизнь эти насекомые проводят, карабкаясь по ветвям, а с ослабленной шеей делать это чрезвычайно сложно.

Энтомологи исследовали самку и обнаружили у нее не только повреждение шеи, но и головы — вероятно, она получила травмы по время восхождения по ветке. По словам ЛаТернер, они с коллегами предприняли попытку спасти самку, так как в противном случае ее пришлось бы усыпить — с неестественным положением головы она, вероятно, попросту не могла бы питаться и в конце концов умерла бы от голода.

Без работы команды насекомое, скорее всего, пришлось бы усыпить Фото: Courtesy of Houston Zoo

Проблемы такого рода достаточно необычны, а потому исследователям пришлось проявить креативность. В результате им удалось создать миниатюрный бандаж для поддержания шеи самки, используя лишь часть ватной палочки и бумажный пластырь. Сотрудники зоопарка отмечают, что ватная палочка была выбрана, поскольку этот материал был идеально гибким и подходил для работы с травмированным насекомым.

Отметим, что самодельный миниатюрный бандаж оказался успешным решением — всего через четыре дня его сняли с самки, когда ее экзоскелет полностью затвердел. Теперь она нормально передвигается по вольеру и может держать голову в естественном положении.

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