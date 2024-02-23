Гигантская трещина на теле Земли: 4 млн людей живут над древним разломом, не подозревая об этом

Новые данные указывают на то, что опасная зона разлома могла образоваться в результате разделения края континента более 50 млн лет назад.

Зона разлома Сиэтла представляет собой серию неглубоких разломов, пересекающих низменности Пьюджет-Саунд. Исследователи считают, что это место представляет собой угрозу разрушительных землетрясений, причем в зоне риска находятся около 4 миллионов местных жителей, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании команда из Вашингтонской геологической службы обнаружила любопытные подробности, проливающие свет на то, как и когда разлом Сиэтла был образован на самом деле. Отметим, что разлом Сиэтла остается активным и сегодня из-за сил, действующих на регион в результате продолжающейся тектонической деформации, причем как на юге, так и на западе, однако так было не всегда.

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Исследователи обнаружили, что в эоцене, десятки миллионов лет назад, Вашингтон выглядел совершенно иначе, чем сегодня: береговая линия находилась гораздо восточнее того места, где сегодня находится Сиэтл, а цепочка вулканических островов, усеивающая горизонт, находилась вдали от берега.

Авторы исследования предполагают, что все изменилось около 55 миллионов лет назад. Именно в этот момент островная цепь была притянута к континенту, когда он врезался в Северо-Атлантическую плиту. В результате часть континента поднялась вверх над земной корой, а остальная часть была затянута под нее.

Современная зона разлома Сиэтла пересекает густонаселенную низменность Пьюджет, включая Сиэтл и его агломерацию Фото: Washington Geological Survey

По словам ведущего автора исследования, геофизика Меган Андерсон, между этими двумя частями земная кора, вероятно, должна была бы находиться под сильным напряжением, в результате чего разорвалась. Авторы исследования теперь утверждают, что эта древняя зона разлома фактически подготовила основу для современного разлома Сиэтла.

Андерсон отмечает, что такое открытие стало для них с коллегами "полной неожиданностью", однако факты говорят о том, что десятки миллионов лет назад древний разлом находился именно там, где сегодня находится потенциально смертоносный разлом Сиэтла.

Известно, что разлом Сиэтла образовался в 923-924 годах нашей эры, с тех пор ученые фиксировали в этом регионе сейсмическую активность магнитудой от 8,7 до 9,2, однако серьезно изучать зона разлома начали лишь в 1900-х годах. В результате существовало относительно много неопределенности в отношении того, как образовался разлом Сиэтла и какую угрозу он несет.

В своем исследовании Андерсон с коллегами стремились проверить гипотезы о геометрии зоны разлома, нанеся на карту коренные породы глубиной в километры, создав таким образом более полную картину геологического строения региона. Однако ученые наткнулись на нечто более любопытное.

Магнитные данные, собранные с воздуха (цвета фона) западного Вашингтона, показывают, что разломы (черные линии) по обе стороны от современного разлома Сиэтла ориентированы в разных направлениях Фото: Washington Geological Survey

Результаты исследования свидетельствовали о существовании древнего горного массива. Чтобы проверить эти данные, команда сопоставила данные карты с более глубокими камнями. В результате им удалось обнаружить, что на месте нынешнего разлома Сиэтла десятки миллионов лет назад существовал более древний разлом, положивший начало современному.

Также в ходе исследования ученые обнаружили, что регион вокруг зоны разлома Сиэтла заполнен километрами более рыхлых осадочных пород, которые усиливают сейсмические сотрясения грунта. Авторы исследования полагают, что их результаты в дальнейшем могут помочь ученым построить более точные модели будущих землетрясений, которые произойдут в этом регионе.

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