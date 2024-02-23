Научный прорыв: астрономы выяснили, что делает темная материя с галактиками

Новое исследование впервые подтвердило влияние темной материи на эволюцию галактик.

Сейчас астрономы считают, что темная материя составляет примерно 85% всей материи во Вселенной. В то время как обычная материя, из которой состоят звезды, планеты и другие космические объекты, поглощает, отражает и излучает свет, темная материя этого всего не делает. Поэтому нельзя увидеть данное загадочное вещество напрямую. Тем не менее о ее существовании можно судить по тому, как гравитация темной материи оказывает влияние на обычную материю. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, смогли впервые с помощью наблюдений подтвердить факт влияния темной материи на эволюцию галактик, пишет Phys.

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Астрономы сейчас уверены в том, что все галактики состоят из обычной и темной материи. Но первая основном сконцентрирована в центральных регионах галактик, где находится большая часть звезд, из которых они состоят. В то же время темная материя сконцентрирована в таких огромных структурах, как гало, которые окружают галактики.

Обычно в исследованиях, основанных на наблюдениях, которые касаются эволюции галактик, основное внимание уделялось роли обычной материи в этом процессе. И это несмотря на то, что данный вид материи представляет собой лишь небольшую часть общей массы галактик.

В течение нескольких десятилетий появились теории, которые касались влияния темной материи на развитие галактик, но ученые так и не пришли к полному согласию относительно этого вопроса. Теперь же авторы нового исследования впервые подтвердили, что темная материя влияет на развитие галактик.

Астрономы сейчас уверены в том, что все галактики состоят из обычной и темной материи. Но первая основном сконцентрирована в центральных регионах галактик, где находится большая часть звезд, из которых они состоят. В то же время темная материя сконцентрирована в таких огромных структурах, как гало, которые окружают галактики Фото: ESO

Чтобы изучить влияние темной материи на судьбу галактик, астрономы сосредоточили свое внимание на разнице, существующей между значением массы всех звезд в галактике и значением массы, которую можно вывести из вращения галактики, которая называется полной динамической массой.

Ученые выяснили, что возраст звезд, их химический состав, морфология и скорость их образования зависят не только от массы самих звезд, но и от общей массы, а это значит, что нужно учитывать темную материю, что соответствует оценкам массы гало галактик.

Авторы исследования говорят, что в галактиках, которые имеют одинаковую массу звезд, эти самые звезды ведет себя по-разному в зависимости от того, сколько в гало находится темной материи – меньше или больше. То есть процесс развития галактик от момента ее создания до нынешнего времени подвергается изменениям благодаря гало темной материи. И это отражается на характеристиках звезд в галактике.

В будущем исследовании ученые хотят провести изучение звезд, которые находятся на разных расстояниях от центра в 260 галактиках, которые были изучены в рамках текущего исследования. Астрономы хотят выяснить, сохраняется ли такое влияние темной материи на свойства звезд на разных расстояниях.

По словам ученых, следующим этапом исследований будет изучение связи между гало из темной материи и крупномасштабной структурой Вселенной под названием космическая паутина. Ученые считают, что масса гало меняет свойства галактик, но это может быть результатом того, какое положение каждое гало занимает в космической паутине.

Как уже писал Фокус, ученые предложили новую теорию, которая объясняет природу темной материи.

Также Фокус писал том, что ученые выяснили, пригодны ли планеты-океаны для жизни и какие у них на самом деле водоемы.