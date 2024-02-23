Водный мир: пригодны ли планеты-океаны для жизни и какие у них на самом деле водоемы

Предполагается, то на таких планетах потенциально может существовать внеземная жизнь.

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В последние годы астрономы активно занялись поисками нового вида планет, которые особенно подходят для существования внеземной жизни. Такие миры называют гикеанами или планетами-океанами, ведь их поверхность покрыта огромным слоем из жидкой воды, и они имеют плотную, богатую водородом атмосферу. Название гикеаны было придумано 3 года учеными, которые в 2023 году тщательно исследовали один из потенциальных океанских миров – планету под названием K2-18b. В рамках нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, ученые изучали, как может выглядеть внутренняя структура планет-океанов и что это означает для возможности найти там внеземную жизнь, пишет Universe Today.

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По словам ученых, гикеаны не похожи ни на один мир, который существует в Солнечной системе и это расширяет само определение обитаемой планеты. Такие миры в несколько раз больше Земли, а потому их иногда называют либо суперземлями, либо мини-Нептунами, в зависимости от размера.

Из-за своих размеров такие планеты намного легче обнаружить, чем каменистые планеты больше похожие на Землю, а плотная атмосфера дает им более широкую обитаемую зону.

Также на этих планетах легче провести спектроскопический анализ, во время которого можно изучить химический состав атмосферы и обнаружить признаки внеземной жизни, так называемые биосигнатуры.

Чтобы выявить потенциальные характеристики обитаемого гикеана, ученые использовали специальное моделирование, чтобы выявить возможные планетарные структуры. В моделирование было введено ограничение, которое учитывало только пригодные для жизни температуры и давление на поверхности океана, где вода встречается с воздухом.

Даже соблюдении этих строгих условий показало широкое разнообразие возможных внутренних структур гикеанов. Глубина океана такого обитаемого мира может варьироваться от десятков до тысяч километров. Для сравнения средняя глубина океанов на Земле составляет примерно 3,7 км.

В последние годы астрономы активно занялись поисками нового вида планет, которые особенно подходят для существования внеземной жизни. Такие миры называют гикеанами или планетами-океанами, ведь их поверхность покрыта огромным слоем из жидкой воды, и они имеют плотную, богатую водородом атмосферу Фото: Universe Today

Одним из факторов, который потенциально ограничивает обитаемость этих миров, является то, что они, вероятно, имеют толстый слой льда между дном океана и каменистым ядром планеты. На Земле выветривание каменистого морского дна производит питательные вещества, необходимые для жизни, а лед может препятствовать этому процессу. Тем не менее, все еще существует вероятность того, что эти питательные вещества могут переноситься через лед с помощью конвекции или же они могут быть доставлены кометами и астероидами из космоса.

Ученые в исследовании также представили несколько планет-кандидатов на звание гикеана. И три из этих миров имеют хорошие шансы быть обитаемыми.

Хотя эти три планеты вращаются вокруг звезд красных карликов, которые известны очень сильными вспышками, что не способствует существованию жизни, родные звезды этих миров проявляют спокойное поведение. Ученые считают такими потенциально обитаемыми гикеанами планеты TOI-270 d, TOI 1468c и TOI-732c.

Авторы исследования планируют использовать космический телескоп Уэбб для тщательного изучение всех трех миров, чтобы выяснить являются ли они океанскими планетами на самом деле и какая возможность того, что там существует внеземная жизнь.

В то же время, как уже писал Фокус, согласно другому исследованию, на самом деле океанские миры могут быть покрыты не океанами из жидкой воды, а океанами из горячей магмы.

Также Фокус писал о том, что астрономы наконец-то выяснили, что за объект скрывается в центре остатка одной из самых известных сверхновых.