Спасти человечество от закипания: найдено то, что эффективно охладит улицы во время жары

Исследователи обнаружили "самые эффективные" способы охлаждения улиц в период сильной жары, которая будет лишь усиливаться в условиях климатического кризиса.

Ученые годами предупреждали о климатическом кризисе, надвигающемся на планету, но в прошлом году заявили, что он уже здесь, а Земля перешагнула из "эры глобального потепления" в "эру глобального кипения". В результате 2023 год официально признали самым жарким за всю историю наблюдений, а январь 2024 продолжил эту тенденцию и стал 8 по счету самым жарким месяцем подряд, пишет The Guardian.

Исследователи не перестают повторять, что в нынешнем году нас, вероятно, ждут еще более сильные волны тепла, а потому поиск эффективных способов охлаждения помещений и улиц является приоритетом. В новом исследовании команда Глобального центра исследований чистого воздуха (GCCAR) сосредоточилась на использовании зеленых зон для охлаждения улицы, а также обнаружило самые эффективные из них.

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По словам ведущего автора исследования, профессора Прашанта Кумара, не секрет, что зеленые насаждения и вода могут охладить города. Однако теперь ученые обнаружили, что температуру также могут снизить зеленые стены, уличные деревья и игровые площадки. Например, результаты исследования показывают, что Физиологический сад Челси и Королевский ботанический сад в Лондоне, а также Сады у залива в Сингапуре снизили температуру воздуха во время жары на городских улицах в среднем на 5°C.

Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты заставят местные власти и архитекторов во всем мире задуматься о внедрении синей и зеленой инфраструктуры в городскую среду. Команда обнаружила, что чем больше парк, тем более сильный охлаждающий эффект он оказывает, по крайней мере это работает до определенного момента. Кроме того, ученые обнаружили, что охлаждающий эффект можно усилить, если объединить зеленые зоны в так называемые "зеленые коридоры".

В результате ученым удалось составить рейтинг зеленых зон, которые оказались наиболее эффективными в охлаждении в самую сильную жару. В него вошли:

ботанические сады — в среднем на 5°C (от 2,2°C до 10°C);

водно-болотные угодья — в среднем на 4,7°C (от 1,2°C до 12 °C);

дождевые сады — в среднем на 4,5°C (от 1,3°C до 7°C);

зеленые стены — в среднем на 4,1°C (от 0,1°C до 18°C);

уличные деревья — в среднем на 3,8°C (от 0,5°C до 12°C);

городские фермы — в среднем на 3,5°C (от 3°C до 3,9);

парки — в среднем на 3,2°C (от 0,8°C до 10°C);

водоемы — в среднем на 2,9°C (от 1,8°C до 5°C);

детские площадки — в среднем на 2,9°C (от 2,8°C до 3°C).

Ранее Фокус писал о том, что на Землю надвигаются рекордные волны тепла: ученые рассказали, как защитить города от жары.