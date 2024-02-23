Случайная находка привела к открытию: в Италии нашли древнеримский погребальный алтарь

Благодаря сообщению местного жителя, итальянские археологи обнаружили древнеримский погребальный алтарь в муниципалитете Сан-Вито-аль-Торре. Находка, датируемая промежутком с 31 г. до н. э. по 476 г. н. э., удивительно хорошо сохранилась.

В муниципалитете Сан-Вито-аль-Торре, Италия, обнаружили римский погребальный алтарь в реке Торри. О находке сообщил местный житель Эрвино Сильвестри, который заметил частично похороненную известняковую глыбу, пишет HeritageDaily.

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Команда археологов из управления ABAP FVG провела раскопки, чтобы не только освободить памятник, но и раскрыть больше тайн, скрытых в археологических слоях места. Найденный артефакт — это римский погребальный алтарь, датируемый императорской эпохой (31 г. до н. э. — 476 г. н. э.). Удивительно, но он остался почти целым, повреждения присутствуют только в верхнем правом углу.

На лицевой стороне алтаря можно увидеть надпись, в которой упоминается "gen Apinia". Считается, что он представляет семейный род. Одна сторона алтаря содержит изображение крылатого Эрота — божества, которое ассоциируется с любовью и половым актом в древнегреческой мифологии.

В римский период Эрот был связан с различными аспектами любви. На этом изображении крылатый бог стоит на пьедестале, держа в руках опущенный факел и цветок мака. Эти символы считаются символами вечного сна.

На тыльной стороне алтаря, видно грубо обтесанную поверхность, покрытую следами выветривания и воздействия реки. Текучая вода реки Торри оставила свой след на этом древнем артефакте, и с течением времени отдельные участки отслоились.

Значение этой находки не ограничивается погребальным алтарем. Исследование окрестностей, проведенное руководством ABAP FVG, выявило больше артефактов — каменную погребальную урну, две известняковые основы, различные плитки и кирпичи, а также известняковую лицевую поверхность.

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