Заставляет замереть и перестать дышать: обнаружен источник всех наших страхов

Наш мозг является сложнейшим из известных нам органов, который хранит множество тайн. Недавно ученые смогли обнаружить в нем новую область, ответственную за само ощущение первобытного, животного страха.

Ученые обнаружили новый особенный путь в нашем мозге, который существенно влияет на то, как мы испытываем страх, особенно на переход от легкого страха к сильному. Этот путь соединяет две важнейшие области мозга: префронтальную кору и миндалину. Префронтальная кора участвует в принятии решений и эмоциональной регуляции, в то время как миндалина играет ключевую роль в реакции на страх, превращая все это в ужасающие, но столь необходимые нам ощущения, пишет Neuroscience.

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По словам ученых, это открытие особенно важно, поскольку оно помогает объяснить механизмы, лежащие в основе высокоинтенсивных реакций на страх, которые имеют решающее значение для нашего выживания. Например, именно этот путь помогает нашему мозгу решать, когда нужно замереть или убежать в опасных ситуациях. Однако когда он работает неправильно, это может привести к чрезмерному страху или тревоге, способствуя развитию таких заболеваний, как посттравматическое стрессовое расстройство и тревожные расстройства. Таким образом изучение этой области поможет ученым в будущем создать более эффективные методы борьбы с этими заболеваниями.

В их исследовании использовались передовые методы, включая химиогенетические и оптогенетические манипуляции на мышах. Эти методы позволили ученым отследить нейронные цепи, участвующие в реакции на страх, и манипулировать ими, наблюдая за изменениями в поведении грызунов. Этот подход привел к выявлению новой нейронной связи, которая регулирует интенсивность страха посредством высвобождения нейротрансмиттеров из префронтальной коры в миндалину.

Последствия и методы применения этого исследования весьма обширны. Оно не только углубляет наше понимание реакции мозга на страх, но и открывает новые возможности для лечения психических заболеваний, характеризующихся дисрегуляцией страха, таких как посттравматическое стрессовое расстройство и тревожность, а также в будущем может помочь нам регулировать это чувство в целом, убирая множественные риски связанные с ним. Будущие методы лечения также смогут более эффективно справляться с этими состояниями, давая надежду страдающим от них людям.

Кроме того, исследование подчеркивает ключевую роль префронтальной коры в модуляции страха и предполагает, что именно усиление функции этой области мозга может стать стратегией для разработки новых методов лечения. Следующие шаги исследовательской группы включают в себя детальный анализ дорсальной педункулярной области префронтальной коры, чтобы лучше понять ее роль в модуляции страха и определить потенциальные мишени для терапевтического вмешательства.

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