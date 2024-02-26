От "неуклюжего неудачника Земли" до грозного хищника: как за 200 лет изменились динозавры (фото)

Со дня открытия первого динозавра на планете прошло две сотни лет и теперь ученые вспоминают, как менялись наши взгляды на этих древних хищников.

От "Парка Юрского периода" до "Прогулок с динозаврами" в блокбастерах динозавров, как правило, изображают грозными хищниками. Однако так было не всегда: оглянувшись на несколько сотен лет назад, можно заметить, что ранее динозавры воспринимались ранними палеонтологами совсем иначе, чем мы привыкли сегодня, пишет Daily Mail.

История динозавров, а точнее наше знакомство с ними, началось 200 лет назад, 20 февраля 1824 года. На заседании Геологического сообщества ученый по имени Уильям Бакленд прочитал лекцию об окаменелостях, найденных в Стоунсфилде (Оксфордшир). Теория исследователя заключалась в том, что палеонтологам удалось обнаружить кости давно вымершего вида гигантской ящерицы, которую ученый назвал мегалозавром, что буквально переводится как "великая ящерица".

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Намного позже нам стало известно о том, что мегалозавр в действительности являлся одним из крупнейших хищников средней юрской эпохи и жил около 168 миллионов лет назад. Тогда Бакленд предполагал, что длина "ящерицы" достигала 12 метров, а вес ее тела был сопоставим с массой тела слона. Однако современная наука полагает, что длина мегалозавра на самом деле составляла лишь около 6 метров и он передвигался на двух ногах, а вовсе не на четвереньках.

Первыми когда-либо обнаруженными динозаврами были мегалозавр и игуанодон, изображенные на иллюстрации 1863 года Фото: L.Hachette

На иллюстрации 1863 года, где изображены игуаноид и мегалозавр, можно заметить, что животные тогда считались чем-то вроде гигантских ящериц, передвигающихся на четвереньках. Однако это было 200 лет назад, за 20 лет до того, как термин "динозавр" вообще был придуман, а потому не удивительно, что ученые ошиблись в деталях.

Еще в 1854 году скульптор и палеохудожник Бенджамин Уотерхаус Хкинс открыл в саду Хрустального дворца три десятка статуй динозавров и древних млекопитающих. Работы были созданы под руководством палеонтолога Ричарда Оуэна, придумавшего термин "динозавр", и являлись первыми полномасштабными изображениями динозавров. Тогда открытие выставки стало настоящим событием, однако сегодня современному зрителю эти работы ученых могут показаться весьма комичными.

Например, игуанодон буквально похож на гигантскую игуану, тогда мегалозавр больше напоминает огромного варана. По словам старшего научного сотрудника Музея естественной истории в Лондоне, доктора Сюзанны Мейдмент, несмотря на то, что сегодня эти работы могут казаться комичными, почти две сотни лет назад они фактически были основаны на наилучших доказательствах, доступных на тот момент.

На этой иллюстрации Адольфа Франсуа 1857 года несколько драконоподобных динозавров сражаются в море Фото: National Museum of Wales

Когда Бакленд впервые обнаружил ископаемые кости у него было лишь несколько костей бедра, немного костей конечностей и челюсть — увы, это все, от чего могли отталкиваться ученые. В то же время, когда Гидеон Мантел впервые обнаружил первого игуанодона, у него было всего два зуба. Именно поэтому исследователям и ученым того времени приходилось во многом основываться на том, как выглядели современные животные.

Любопытно, что отсутствие полных скелетов, несмотря на расширение количества найденных окаменелостей, привело к некоторым забавным интерпретациям. На иллюстрации 1869 года голова эласмозавра на самом деле находится там, где должен быть его хвост, в то же время художник нарисовал дриптозавру слишком много пальцев.

На этой иллюстрации голова эласмозавра (внизу слева) прикреплена там, где должен быть хвост Фото: Wikimedia Commons

Эксперты отмечают, что мягкие ткани, в том числе мышцы и жир, не сохраняются в летописи окаменелостей, а потому палеохудожники могли делать динозавров такими тощими или коренастыми, как считали нужным. В результате это привело к появлению чрезвычайно необычного на вид мегалозавра, а тираннозавр на рисунках 200-летней давности, похоже, и вовсе придерживался экстремальной диеты.

По словам профессора Мейдмент, ученые часто обращаются к потомкам динозавров — птицам и крокодилам. Например, если у крокодила и птицы присутствует одна и та же мышца, они, вероятно, получили ее от общего предка, а потому она скорее всего присутствует и у динозавра. Такой метод может помочь в некоторых особенностях, однако палеонтологи все еще остаются в неведении, когда дело касается таких особенностей, как губы и щеки.

По словам палеонтолога из Эдинбургского университета, профессора Стивена Брусатт, исследуя летопись окаменелостей, сегодня науке известно намного больше о том, как могли выглядеть динозавры. Однако современные палеонтологи также не сразу поняли все правильно.

Когда 200 лет назад были названы и описаны первые динозавры, их представляли как разросшихся рептилий, которые стояли прямо как млекопитающие. С годами восприятие изменилось, в какой-то момент динозавры стали стереотипно восприниматься как гигантские, медленные, глупые, покрытые чешуей рептилии. Фактически их изображали в качестве гигантских крокодилов и ящериц.

Однако со временем это изменилось — теперь мы знаем, что древние хищники на самом деле были гораздо более спортивными, энергичными и динамичными, чем считалось ранее. Исследователи также отмечают, что одной из самых больших ошибок человечества стало то, что "у динозавров были перья".

Брусатт также отмечает, что в первом фильме "Парк Юрского периода" динозавры были показаны зелеными или коричневыми, а также чешуйчатыми, что в действительности сильно далеко от правды. Сегодня палеонтологи знают о том, что у многих динозавров действительно были перья. Например, у ученых есть тысячи окаменелостей покрытых перьями динозавров, большинство из которых были погребены в результате нескольких катастрофических извержений вулканов в Китае, запечатлевших многие детали их костей и перьев

Любопытно, что первая окаменелость пернатого динозавра была обнаружена учеными всего через три года после выхода первой части "Парка Юрского периода" и показала, насколько далеким он был от правды. Например, в фильме велоцирапторы были показаны чешуйчатыми и зелеными, но на самом деле их тела были покрыты перьями. Ученые отмечают, что далеко не у всех видом, на самом деле были перья, однако тела многих древних хищников в действительности были покрыты слоем разноцветных перьев.

Мы также можем ошибаться в том, что касается цвета динозавров. Ученые признают, что чрезвычайно сложно определить цвет хищников, даже если части их кожи окаменели. В то же время наука может получить весьма хорошее представление о том, какого цвета были пернатые динозавры — для этого ученые используют сканирующий электронный микроскоп.

По словам менеджера Музея естественной истории Оксфордского университета, доктора Эммы Николлс, несмотря на то, что сегодня нам многое известно о жизни этих древних хищников, ученые все еще продолжают вести споры о том, как десятки миллионов лет назад выглядели динозавры. Например, они дискутируют на тему того, были ли у них губ — это важно с точки зрения нашего понимания того, как они ели.

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