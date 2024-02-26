Стоит ли говорить "да". Ученые выяснили, кто счастливее: женатые или одинокие люди

Новое исследование показывает, что супружеские пары вовсе не обязательно счастливее одиноких людей, порой все бывает совсем наоборот.

Общество, СМИ и научные журналы наполнены заявлениями о том, что брак полезен для здоровья и благополучия человека, подразумевая, что одиночество делает нас менее счастливыми и удовлетворенными жизнью. Однако авторы исследования полагают, что все на самом деле не совсем так, пишет Daily Mail.

По словам нового автора исследования, доктора Беллы ДеПауло из Калифорнийского университета, результаты ее работы показывают, что брак не делает людей счастливее и здоровее, чем одинокие люди. В своей работе исследователи сравнили физическое и психическое здоровье женатых людей и тех, кто никогда не говорил "да".

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В результате команда обнаружила, что заключение брака в действительности предоставляет "мало доказательств" улучшения благосостояния человека в долгосрочной перспективе. Результаты своей работы доктор ДеПауло подробно изложила в своей книге "Одинокая в глубине души: сила, свобода и наполняющая сердце радость одинокой жизни".

Доктор ДеПауло также отмечает, что более пристальный взгляд на исследование, с учетом методологических убеждений показал, что такие утверждения часто попросту "искажают или преувеличивают результаты работы".

В своей работе исследовательница с коллегами рассмотрели примеры исследований самоубийств, депрессий, одиночества, физического здоровья и счастья. Данные перекрестных исследований показывают, что люди, остающиеся одинокими, как правило, имеют весьма схожие результаты с теми, кто состоит в браке.

Более того, ДеПауло также считает, что в данный момент существует слишком много убедительных доказательств того, что вступление в брак в действительности приводит к долгосрочному улучшению здоровья и благополучия.

Отметим, что обзор этого исследования был опубликован в Энциклопедии психического здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому.