Гробница неизвестной царицы: ученые открыли архитектурное чудо этрусков V века до н. э. (фото)

В самом сердце Южной Этрурии, среди красноватых скал парка Мартуранум, ученые нашли удивительное место захоронения с богатством, невиданным ни в одной другой известной этрусской гробнице.

После многих лет работы археологи обнаружили невероятную этрусскую гробницу, частично скрытую под землей в высеченном в скалах некрополе Сан-Джулиано к северу от Рима, пишет Arkeonews.

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Датированное VII веком до н. э., это место гордо возвышается на склонах туфовой скалы, где когда-то существовало довольно мощное поселение в бронзовом веке. Важной особенностью этого открытия является "Гробница царицы" (Tomba della Regina) — грандиозное трехстороннее захоронение, высеченное в скале, размером 14 метров в ширину и 10 метров в высоту, датированное V веком до нашей эры. Ее название метко отражает величие ее размеров.

Эта гробница, как и другие, подобные ей вдоль скалистой стены, выходящей на плато Сан-Джулиано, проливает свет на динамику развития этрусского общества. Исследуя и очищая эти высеченные в скалах погребальные камеры, датированные седьмым-третьим веками до нашей эры, археологи открыли не только архитектурные чудеса, но и проблески тогдашних общественных сдвигов.

Это уникальная гробница с тремя погребальными камерами и тремя дорическими дверями, высеченными в скале Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Во время последнего этапа раскопок и реставрации внимание привлекла удивительная находка. Работая над укреплением "Гробницы царицы", археологи наткнулись на то, что казалось еще одной монументальной гробницей, частично погребенной в земле. После тщательного удаления густой растительности трехкамерная гробница с тремя полукремнистыми дверями предстала во всем своем величии.

Считается, что ее построили в пятом или четвертом веке до нашей эры, вскоре после "Гробницы царицы". Она еще раз выделяет мастерство этрусской культуры в создании монументальных погребальных сооружений в скалах и на скалистых склонах. Сложные детали и сохранность этих гробниц открывают уникальное окно в древнюю сноровку и погребальные практики этрусков.

По мере того, как будет продолжаться работа по консервации и реставрации этих новооткрытых гробниц, мы ожидаем получить еще более глубокое понимание этрусского образа жизни. Археологическое значение некрополя Сан-Джулиано выходит за пределы его захватывающих сооружений, предлагая ценный взгляд на общественные изменения, которые выделили эту древнюю цивилизацию.

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