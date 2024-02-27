Стать отличным собеседником за 10 секунд: эксперты раскрыли секрет коммуникации

Завязать и поддерживать легкий и плодотворный разговор порой бывает не просто, но существует просто и действенный метод гарантировать его успешный исход.

Многим из нас иногда может быть трудно общаться с людьми, ведь бывают ситуации, когда диалог зашел в тупик, а новая тема для разговоров просто не находится. К счастью, эксперты считают, что таких ситуаций можно с легкостью избежать. Они поделились секретом к тому, чтобы сделать себя "суперкоммуникатором", даже если вы испытываете проблемы в общении, пишет Daily Mail.

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Идея заранее обдумать три темы, прежде чем начать разговор — это практический и универсальный совет для улучшения коммуникативных навыков. Чарльз Духигг, придумавший этот метод, подчеркивает, что такая подготовка — это не только подстраховка к плавному течению разговора, но и углубление в отношения с человеком, будь то новые знакомые или давние друзья, позволяющее нам понять, насколько хорошо мы знаем собеседника. Продумывая все наперед, вы также учитываете, что ему может понадобиться от разговора, а это может стать ключом к более содержательному обмену мнениями, в котором обе стороны будут довольны диалогом.

Изучение общения между людьми Духиггом длилось три года и было посвящено тому, как люди часто упускают возможность построить отношения, потому что им попросту сложно вести правильный разговор. Он обнаружил, что задавать множество вопросов любят те, кого он называет "суперкоммуникаторами". Эти люди используют их, чтобы дать другим почувствовать, что их слушают и понимают, создавая комфортную обстановку для всех собеседников.

Более того, Духигг отмечает, что важно не просто задавать вопросы, но и активно слушать, показывая, что вы вовлечены в процесс. Он упоминает стратегию под названием "петля понимания", когда вы перефразируете сказанное собеседником, чтобы убедиться, что поняли его правильно. Эта техника, а также подражание языку тела собеседника в некоторой степени, показывает, что вы действительно присутствуете в разговоре.

Один из интересных аспектов выводов Духигга заключается в том, какую роль в общении играет социальная мимикрия. Незаметно повторяя чью-то позу или манеру поведения, вы сигнализируете о том, что находитесь на одной волне, что может способствовать более глубокой связи с собеседником и повысить его расположение к вам. Исследования подтверждают это, показывая, что подражание может заставить людей чувствовать себя ближе и более синхронизированными друг с другом.

Но, пожалуй, самый важный урок из работы Духигга — это напоминание о необходимости сосредоточиться на том, что другой человек хочет получить от разговора, не фокусируясь только на себе. Очень легко запутаться в собственных целях или неправильно понять, что нужно человеку, будь то совет, сочувствие или просто желание быть выслушанным. Если мы будем прислушиваться к невербальным сигналам и соответствующим образом корректировать свой подход в общении с другими, мы сможем лучше ориентироваться в разговоре, что в конечном итоге приведет к более приятному и содержательному взаимодействию.

В мире, где поляризованные мнения и непонимание слишком распространены, выводы Дюхигга дают надежду на то, что, со временем, улучшение навыков коммуникации поможет нам лучше понимать друг друга, способствуя развитию чувства общности и связи даже при наличии разногласий.

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