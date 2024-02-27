Причина кроется у нас в головах: почему нас так тянет к сладкой и соленой пище

Многие из нас, начиная следовать диете, сталкиваются с невероятным желанием сорваться и побаловать себя чем-то сладким. О том, почему это происходит и о способах борьбы с этим рассказали ученые.

Правильное питание является важным фактором поддержки здоровья для многих из нас, особенно когда мы начинаем новый год с новыми целями. Но именно тогда, когда мы пытаемся придерживаться новой диеты или сбросить несколько лишних килограммов, можно обнаружить, что желание полакомиться сладкими или солеными лакомствами невероятно высоко и постепенно растет. И этому есть причина, зная которую мы сможем эффективно отстаивать свои решения у этого коварного соблазна, пишет The Conversation.

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Наши тела иногда ведут себя как вредные дети, особенно когда речь идет о сахаре, говорит Хейли О'Нил, доцентка факультета медицинских наук и медицины Университета Бонда. Сахар — это не только сладкий ингредиент многих вкусных лакомств, но и основной источник топлива для нашего организма. Когда мы едим сахар, он не только щекочет наши вкусовые рецепторы, но и посылает в мозг сигналы, которые заставляют нас хотеть еще. Со временем такая диета с высоким содержанием сахара может испортить нам настроение, нарушить пищеварение и даже вызвать воспаление в кишечнике. Если вы часто тянетесь к сладкому или к закускам богатым углеводами, это может быть связано с тем, что такие продукты вызывают стремительный скачок сахара в крови, а затем его падение, в результате чего организм жаждет быстрой энергетической подпитки.

Отдельной темой являются дофамин и серотонин — два химических вещества в нашем мозге, которые играют роль в том, насколько счастливыми и удовлетворенными мы себя чувствуем. Употребление в пищу продуктов, богатых сахаром и углеводами, может дать нам временный прилив радости за счет выделения дофамина, который заставляет нас хотеть испытать это удовольствие снова. Серотонин, с другой стороны, помогает регулировать наш аппетит и настроение. Когда уровень серотонина падает, мы можем обнаружить, что жаждем углеводов больше, чем обычно. Это особенно актуально для женщин, которые могут испытывать такую тягу в предменструальный период.

Тяга к углеводам также может быть признаком того, что вашему организму чего-то не хватает, говорит О'Нил. Например, низкоуглеводная диета может снизить уровень инсулина, что, в свою очередь, уменьшает задержку натрия и воды в организме, что может привести к повышенной тяге к соленым продуктам. Кроме того, чрезмерное сокращение углеводов может привести к тому, что ваш организм войдет в состояние, называемое кетозом, когда он сжигает жир в качестве топлива, а не углеводы. Этот переход может увеличить потребность в частом мочеиспускании, что приведет к обезвоживанию и еще большему желанию есть.

Стресс или эмоциональные подъемы и спады также могут заставить нас бежать на кухню за продуктами в поисках комфорта. Когда мы испытываем стресс, наш организм выделяет кортизол — гормон, который может заставить нас жаждать сладких закусок. Исследования также показали, что стресс может привести к повышенному потреблению калорий и предпочтению сладких лакомств.

Что же вы можно сделать, чтобы побороть эту сильную тягу к вредной пище? Вот несколько стратегий, которые предлагает О'Нил:

Не исключайте из своего рациона целые группы продуктов. Вместо этого стремитесь к балансу. Включите в рацион достаточное количество белка, чтобы чувствовать себя сытым, и не экономьте на богатых клетчаткой продуктах, таких как овощи и цельное зерно, которые помогут стабилизировать уровень сахара в крови.

Держите стресс под контролем. Попробуйте техники релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание или йога. Внутреннее спокойствие также поможет вам лучше понимать сигналы организма о голоде и уменьшить количество перекусов, связанных со стрессом.

Убедитесь, что вы получаете достаточно сна. Старайтесь спать 7-8 часов в сутки. Недостаток сна может нарушить работу гормонов, которые контролируют чувство голода и тягу к еде.

Следите за размером порций. Побаловать себя время от времени — это нормально, но следите за размерами блюд, чтобы не переедать.

Бороться с тягой к еде, пытаясь улучшить питание, сложно, но не невозможно. Главное — найти баланс и быть щадящим к себе на этом пути, говорит О'Нил. Срываться время от времени — это нормально. Главное — научиться управлять своими желаниями, а не позволять им управлять вами, превращаясь в традицию.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.