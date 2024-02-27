Укрепят сердце и кишечник: диетологи рассказали о пользе яблок для нашего здоровья

Среди множества фруктов яблоки являются фаворитами в рецептах, из-за простого способа их приготовления. Однако в них скрывается нечто большее, чем просто приятный вкус.

Яблоки являются частыми фигурантами поговорках и рассказах об их полезных свойствах, и, как оказалось, все это не просто так. Яблоки являются целым кладезем полезных витаминов и минералов, со списком которых стоит ознакомиться каждому, кто еще раздумывает о том, стоит ли включать их в свой рацион, пишет Well+Good.

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Хотя яблоки сами по себе не решат всех ваших проблем со здоровьем, их стоит включить в свой рацион по целому ряду причин. Большинство людей не едят достаточно фруктов и овощей, и яблоки — простой и вкусный способ восполнить этот пробел. Они содержат множество питательных веществ, которые поддерживают здоровую иммунную систему и борются с воспалениями благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам. Кроме того, они полезны для сердца и помогают поддерживать пищеварительную систему в нормальном состоянии.

Одна из самых замечательных вещей в яблоках, это то, что они богаты клетчаткой и фитохимическими веществами. Клетчатка очень полезна для кишечника и поддерживает здоровое сообщество микробов в нем. А фитохимические вещества обладают большим количеством полезных свойств, как показали исследования. Яблоки также являются естественным источником пробиотиков — полезных бактерий, которые поддерживают разнообразную и сильную экосистему вашего кишечника.

Однако не все яблочные продукты несут в себе одинаковую пользу. Если при поедании целого яблока вы получаете все его полезные свойства, включая клетчатку из кожуры, то обработанные варианты, такие как сок и яблочное пюре, могут оказаться менее питательными. Особенно это касается яблочного сока, в котором может быть много сахара, но нет полезной клетчатки и антиоксидантов, содержащихся в цельном фрукте.

Так как же использовать яблоки в своем рационе с максимальной пользой для здоровья? Сочетайте их с другими полезными продуктами, чтобы получить сбалансированный перекус, говорит Мелани Мерфи Рихтер, дипломированный диетолог и специалист по нейронутрициологии. Она советует задуматься о яблочных ломтиках с арахисовым маслом или греческим йогуртом в качестве перекуса, чтобы получить дополнительный белок и полезные жиры. Хорошим ориентиром суточной нормы является потребление двух-трех порций фруктов в день.

Яблоки — это универсальное и питательное дополнение к вашему рациону, предлагающее целый ряд преимуществ для здоровья, от поддержки сердца до укрепления здоровья кишечника. Только помните, что они являются лишь частью общей диеты, которая должна включать в себя разнообразные продукты для достижения наибольшей пользы для здоровья.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.