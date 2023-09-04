Яблоко на ужин и доктор не нужен. В США начали лечить болезни с помощью овощей и фруктов

Новейшее средство от гипертонии и диабета, по словам ученых, находится не в баночке с таблетками, а в продуктовом ряду ближайшего магазина.

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Предложение заменять неприятные и дорогие таблетки на овощи и фрукты уже звучавшее ранее, похоже, начинает экспериментально применятся. Изучить эффект такого метода на практике взялись ученые в США. Звучит необычно, но именно такое альтернативное лечение уже практикуется в нескольких городах страны, пишет ScienceAlert.

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Ученые решили выяснить, поможет ли бесплатная раздача фруктов и овощей людям с такими заболеваниями, как диабет, ожирение и высокое кровяное давление, улучшить их здоровье. В ходе недавнего исследования они выдали таким пациентам уникальный "рецепт" на получение бесплатных продуктов, таких как яблоки, брокколи и ягоды.

В таких городах, как Лос-Анджелес, Хьюстон и Миннеаполис, пациенты могли выбирать нужные им фрукты и овощи в продуктовых магазинах или на фермерских рынках. Им выдавались электронные карты или ваучеры, которые позволяли в течение нескольких месяцев ежемесячно приобретать продукты на сумму около 65 долл.

Для этого исследования ученые использовали данные 22 магазинов в США, которые находились в ведении некоммерческой организации. В нем приняли участие около 4 000 человек, у которых были или есть риск сердечно-сосудистых заболеваний. Большинство из них были жителями районов с низким уровнем дохода.

Результаты оказались многообещающими. У пациентов, получивших эти рецепты, повысился уровень сахара в крови, снизился вес и улучшилось артериальное давление. Для сравнения, снижение артериального давления было почти таким же эффективным, как и при приеме некоторых лекарств.

Итоги исследования не ограничились только здоровьем. Участники программы стали употреблять больше фруктов и овощей, более того, они стали реже испытывать нехватку продуктов питания, что является проблемой, с которой сталкиваются миллионы семей не только в США.

Ежегодно более 300 тыс. жителей одних лишь США, к сожалению, уходят из жизни из-за болезней, связанных с их питанием, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Многие из этих людей являются выходцами из семей, где достаточное количество пищи, не говоря уже о здоровом питании, является проблемой. И это немаловажно – только в этой стране около 13,5 млн. таких семей сталкиваются с этой проблемой. Улучшение питания полезно всем, но тем, кто имеет более низкий доход, оно помогает в разы улучшить жизнь во многих аспектах.

В прошлом году в Белом доме прошла важная конференция, посвященная проблемам голода, питания и здоровья. Эксперты подчеркнули важность здорового питания и предложили расширить программы, подобные "рецепту на фрукты и овощи". К слову — последняя подобная конференция, состоявшаяся более 50 лет назад, привела к серьезным изменениям в продовольственной политике страны.

После последней конференции несколько правительственных учреждений инициировали собственные программы выдачи рецептов на продукты. Некоторые государственные программы здравоохранения также осваивают этот путь. Однако многое еще предстоит сделать — многие, кто мог бы воспользоваться такими программами, пока не имеют к ним доступа.

В настоящее время исследователи расширяют свою работу. Они изучают аналогичные проекты "еда, как альтернатива лекарству" и планируют провести большое исследование, в ходе которого часть онкологических больных будет получать бесплатное здоровое питание с доставкой на дом, а остальные будут продолжать получать обычное лечение.

Подводя итог, можно сказать, что данное исследование наводит на простую мысль: иногда правильное питание может быть не менее действенным, чем лекарство. Это может привести к улучшению состояния здоровья, а также решить другие социальные проблемы, такие как отсутствие продовольственной безопасности. Пока это только начало, но потенциал, безусловно, огромен.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.