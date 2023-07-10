Диета от диабета. Ученые предложили заменить таблетки от заболевания на фрукты и овощи

Употребление зелени может спасти не только вашу жизнь, но и ваш кошелек, особенно если вы боретесь с диабетом 2-го типа, как показало недавнее исследование.

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Все мы знаем, что диета с большим количеством овощей и фруктов полезна для здоровья. Но в последнее время ученые обсуждают возможность прописывать их в качестве лечения, подобно лекарствам. Так, новые исследования показывают, что такой подход может стать спасительным, особенно для людей с диабетом 2-го типа, пишет New Atlas.

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Последнее исследование показало, что если бы мы стали выдавать таким пациентам рецепты на фрукты и овощи, то потенциально смогли бы предотвратить около 300 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний и сэкономить 39,6 млрд. долл. на здравоохранении, в одних лишь США, в течение следующих 25 лет.

Эти прогнозы получены в результате моделирования, своего рода сценария "что будет, если", основанного на данных 6,5 млн. американцев в возрасте 40-79 лет. Этих людей объединяли две общие черты: они жили с диабетом и сталкивались с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, то есть не всегда имели доступ к достаточному количеству продуктов питания для ведения здорового и активного образа жизни.

В рамках предлагаемой программы больные диабетом, соответствующие требованиям, будут получать фрукты и овощи бесплатно или значительно дешевле. Эта инициатива направлена не только на улучшение их здоровья, но и на решение широко распространенной проблемы отсутствия продовольственной безопасности и ограниченного доступа к свежим продуктам — так называемых "продовольственных пустынь".

Почему овощи и фрукты так важны для людей с диабетом? Все сводится к клетчатке. Людям с диабетом часто рекомендуется диета с высоким содержанием клетчатки, а фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты являются прекрасными ее источниками. К сожалению, исследования показывают, что только один из десяти американцев потребляет рекомендуемое ежедневное количество фруктов и овощей, и эта проблема часто связана не с личным выбором, а с ценой и доступностью.

Оценочная стоимость реализации этой программы составляет около 44,3 млрд. долл. В эту сумму входит обследование пациентов, организация обучения по вопросам питания и диетологии, а также оформление всех необходимых документов. Несмотря на то, что эта сумма представляется значительной, преимущества перевешивают затраты, позволяя сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Каждый год жизни с поправкой на показатель бремени болезни, включающий в себя как качество, так и количество прожитой жизни, обойдется примерно в 18 000 долларов США, что сопоставимо с другими профилактическими мерами здравоохранения, такими как проверка артериального давления и уровня холестерина или обследование на рак.

Но преимущества программы заключаются не только в деньгах и здоровье. Программа также может сэкономить примерно 4,8 млрд. долл. на потерянной производительности труда.

Обнадеживающие результаты были получены и в предыдущих исследованиях. Например, 15-недельная программа "Свежий рецепт", в Детройте значительно снизила уровень гемоглобина A1C — важнейший показатель контроля диабета — у диабетиков из малообеспеченных семей. В 2018 году неправильное питание стало причиной более 14 млн случаев диабета 2-го типа в мире — около 70% новых диагнозов, поставленных в этом году, согласно раннему исследованию.

Некоторые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Так, Министерство сельского хозяйства США объявило о финансировании программ, направленных на расширение доступа к свежим фруктам и овощам. А уникальная инициатива "Еда — это лекарство", возглавляемая доктором Дариушем Мозаффарианом, который также руководил этим исследованием, направлена на то, чтобы сделать здравоохранение и доступ к свежим продуктам более справедливыми.

Эта идея набирает обороты: Рецепты на продукты могут быть включены в число льгот, покрываемых медицинским обслуживанием, и эта стратегия уже тестируется некоторыми штатами и частными медицинскими компаниями.

По мере расширения масштабов этих программ и сбора большего количества данных мы будем иметь более четкое представление об их эффективности. Но одно можно сказать наверняка: если мы хотим решить проблему неравенства в области здравоохранения, вызванного отсутствием продовольственной безопасности и питания, эта стратегия может стать решающим фактором.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.