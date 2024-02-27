Обнаружили источник опасности: ученые узнали, откуда появляется жировая болезнь печени

Неалкогольная жировая болезнь печени способна внезапно поразить любого человека и долгое время скрываться в его организме, причиняя ему вред. Но теперь ученые узнали как легко обнаружить ее.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это распространенное заболевание, от которого страдает множество людей, которые могли даже не прикасаться к спиртному. Часто люди с НАЖБП даже не подозревают о своем заболевании, потому что оно не всегда проявляется явными симптомами, хотя некоторые могут чувствовать слабость, усталость или дискомфорт в животе. Однако недавние исследования позволят врачам более своевременно обнаруживать и лечить это заболевание, пишет Knowridge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Долгое время ученые пытались выяснить, почему именно возникает НАЖБП. Недавние исследования начинают раскрывать некоторые детали этого процесса, и похоже, что проблема залегла глубоко внутри наших клеток, в самом их сердце, где находится наша ДНК.

Авторы нового исследования обратили внимание на определенную часть клеточного ядра, называемую пластинкой. Эта пластинка соединяет ядро с нашей ДНК. Когда она становится морщинистой, это нарушает работу генов, особенно тех, которые контролируют отложение жира в печени. Если эти гены становятся слишком активными, они могут заполнить печень нежелательным жиром, и положить начало развитию НАЖБП.

Исследователи изучили клетки печени более молодых людей с болезнью, в возрасте от 21 до 51 года, и обнаружили в их клеточных ядрах морщинистые пластинчатые структуры. Это указывает на то, что НАЖБП — проблема не только пожилых людей, как считалось ранее.

Результаты этого исследования могут действительно изменить ситуацию. Знание того, что ядерная пластинка играет определенную роль в развитии НАЖБП, открывает новые возможности для диагностики этого заболевания на ранних стадиях. А если ученым удастся выяснить, как исправить или обратить вспять проблемы с пластинкой, они, возможно, смогут привести в норму эти непослушные гены и справиться с жировой болезнью печени как у молодых, так и у пожилых людей.

Исследование, проведенное под руководством Ирины М. Бочкис, является частью постоянных усилий науки по решению этой широко распространенной проблемы. С каждым новым открытием у людей, живущих с НАЖБП, появляется все больше надежды на будущее, в котором это заболевание можно будет контролировать или даже обратить вспять.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о суповой диете, способной предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показала многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.