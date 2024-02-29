Первый за 50 лет модуль США на Луне сломал "ногу" во время исторического приземления (фото)

Компания Intuitive Machines предоставила новые данные о том, как произошла важнейшая для американцев посадка на Луне впервые с 1972 года.

Во время исторического приземления на поверхность Луны 23 февраля посадочный модуль "Одиссей" компании Intuitive Machines сломал одну или даже несколько "ног", пишет Space.

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Посадочный модуль "Одиссей" высотой 4,3 метра приземлился на Луне 23 февраля и стал первым частным аппаратом, совершившим успешную посадку на Луне. Также это первый посадочный модуль США на Луне с 1972 года.

Но приземление на лунную поверхность пошло не по плану и из-за сбоя в работе навигационного оборудования модуль совершил посадку быстрее и на более неровный участок поверхности в нескольких сотнях километров от южного полюса Луны. Как уже писал Фокус, недавно выяснилось, что модуль зацепился одной из своих опор о, возможно камень, и перевернулся на бок во время приземления.

Согласно новому сообщению компании Intuitive Machines, во время приземления модуль ударился о поверхность намного сильнее, чем должен был. Поэтому была сломана одна из его пор, а возможно, даже несколько.

Селфи, сделанное посадочным модулем "Одиссей" во время посадки на Луну 23 февраля 2024 года. Одна из его посадочных опор сломалась при приземлении Фото: space.com

Новые данные показывают, что модуль изначально приземлился почти в вертикальном положении с небольшим наклоном, а затем начал падать. В результате он как оказалось не полностью лежит на боку, а немного приподнят над поверхностью благодаря тому, что его в таком положении удерживает один из топливных баков или другое оборудование.

Именно эта ориентация посадочного модуля, как показывают новые данные, привела к тому, что аппарат не смог использовать свою антенну для усиления сигналов, отправленных на Землю, а также одна из солнечных панелей не получала свет Солнца. Но проблемы со связью были устранены с помощью других антенн.

Также компания Intuitive Machines впервые показала фотографии модуля, сделанные вскоре после приземления на Луне, на которых видна сломанная "нога". Несмотря на такое положение посадочного модуля он смог отправлять на Землю полезные научные данные.

Селфи, сделанное посадочным модулем "Одиссей" на Луне 27 февраля 2024 года Фото: space.com

Также стало известно, что одна из 12 полезных нагрузок посадочного модуля "Одиссей" названием EagleCam, предназначенная для фотографирования аппарата, была успешно развернута и сейчас находится примерно в 4 метрах от лунного модуля. Шесть из этих полезных нагрузок были созданы учеными NASA для демонстрации новых технологий.

В NASA сообщили, что были получены научные данные со всех включенных в работу инструментов. Но передача данных завершилась 29 февраля, так как произошло отключение всех приборов посадочного модуля перед наступлением долгой и холодной ночи на Луне. Эта ночь может стать последним этапом миссии посадочного модуля "Одиссей", ведь существует вероятность, что аппарат не сможет ее пережить. Но шанс на это остается.

Примером таких оправданных ожиданий можно назвать то, что произошло с посадочным модулем SLIM, отправленным Японией в январе на Луну. Предполагалось, что он не сможет пережить ночь на Луне, но как уже писал Фокус, посадочный модуль все же смог это сделать. Аппарат связался с Землей и сделал новые изображения лунной поверхности.

Также Фокус писал о том, что из российского сегмента МКС уходит воздух и "Роскомос" признал существование проблемы.