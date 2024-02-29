Самый опасный пролив Земли столетиями защищал Антарктиду от людей: ловушка длиной 1000 км

Исследователи рассказали об одном из самых опасных и коварных проливов в мире с сильными течениями, ледяной водой и огромными волнами.

Немногие водные пути внушают больше страха, чем пролив Дрейка — печально известный водоем, расположенный между мысом Горн в Южной Америке и Южными Шетландскими островами в Антарктиде. Он хорошо известен морякам своими сильными течениями, ледяными водами, свирепыми ветрами и огромными волнами, которые сделали его одним из самых коварных проливов в мире, пишет IFLScience.

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Что такое пролив Дрейка?

Пролив Дрейка является кратчайшим путем от ледового континента до любого другого участка суши. Известно, что его ширина составляет около 800 километров, а длина — 1000 километров, а его суровые воды фактически являются одной из главных причин, почему люди не ступали на территорию Антарктиды до 19 века.

Этот водный путь был назван в честь английского исследователя 16-го века сэра Фрэнсиса Дрейка, известного своим кругосветным плаванием между 1577 и 1580 годами. Чтобы совершить это путешествие, ему вместе с флотом пришлось пройти через Магелланов пролив, являющийся проходом через суровые острова и айсберги к Южной Америки. Любопытно, что сам Дрейк никогда не посещал пролив, названный в его честь, именно его экспедиция научила англичан тому, что к югу от Юной Америки есть открытые воды — это и сделало кругосветное плавание возможным.

Отметим, что на испанском языке этот пролив известен как Мар-де-Осес — его назвали в честь испанского мореплавателя Франсиско де Осеса, который наткнулся на водоем в 1525 году во время плавания через Магелланов пролив.

Любопытно, что Виллем Схоутен и Голландской Ост-Индской компании обошел мыс Горн и прошел через пролив Дрейка лишь намного позже — в 1616 году.

Карта, показывающая пролив Дрейка, соединяющий Атлантический и Тихий океаны под Южной Америкой Фото: Shutterstock

Чем опасен пролив Дрейка?

Исследователи отмечают, все дело в том, что некоторые из самых сильных океанских течений в мире проходят через пролив Дрейка, так как они не встречают сопротивления со стороны какого-либо участка суши. В результате огромные потоки воды могут генерировать огромную силу.

То же самое происходит и с ветрами, которые могут свободно проноситься на тысячи километров, не затрагивая землю на этой широте, тем самым вызывая сильные штормы и колоссальные волны. Например, в некоторых отчетах значится, что в проливе Дрейка можно встретить волны невероятной высоты — до 25 метров, что соизмеримо с 8-этажным зданием.

В 2019 году команда из 6 исследователей пересекла пролив Дрейка на лодке — ученым потребовалось 13 дней постоянной битвы со стихией. По словам одного из участников команды Колина О’Брэйди, это путешествие оказалось чрезвычайно утомительным — к концу пути они с командой сильно похудели и находились в бреду из-за недосыпа.

Отметим, сегодня множество людей совершили это авантюрное путешествие — большие современные корабли делают его куда более плавным, чем в прошлые столетия, хотя это путешествие все равно остается сложным.

Ранее Фокус писал о том, что шесть гребцов пересекли 800-километровый пролив Дрейка.