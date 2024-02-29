Астрономы получили снимок скелета далекой галактики: имеет 8 загадочных объектов (фото)

На новом изображении космического телескопа Уэбб показана сеть полос пыли, а также свет ярких звезд.

Астрономы получили новый снимок космического телескопа Уэбб, на котором показана спиральная галактика с перемычкой NGC 1559. Благодаря инфракрасным приборам телескопа представление о галактике изменилось, ведь ученые получили изображение пылевого скелета галактики, освещенного сиянием молодых звезд. Эта галактика известна тем, что в ней обнаружены сразу 4 сверхновых и они помогли измерить скорость расширения Вселенной. Хотя эти измерения и не решили знаменитых астрономический парадокс, пишет Space.

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Прошлые изображения спиральной галактики с перемычкой NGC 1559, сделанные с помощью космического телескопа Хаббл, показывали лишь яркие звездные скопления и полосы черной пыли в спиральных рукавах галактики. Но космический телескоп Уэбб смог более детально разобраться с внутренней структурой галактики благодаря инфракрасному зрению. Приборы телескопа смогли увидеть свет звезд сквозь плотную пелену пыли и это привело к прямому наблюдению за пылью, созданной прошлыми поколениями звезд в NGC 1559.

Новое изображение имеет большую научную ценность, ведь оно поможет астрономам разобраться с процессом рождения и смерти звезд, а также получить дополнительную информацию о взаимодействии между звездами и облаками газа и пыли в галактике. Таким образом ученые могут выяснить, как все это влияет крупномасштабную структуру галактики.

Новое изображение имеет большую научную ценность, ведь оно поможет астрономам разобраться с процессом рождения и смерти звезд, а также получить дополнительную информацию о взаимодействии между звездами и облаками газа и пыли в галактике. Таким образом ученые могут выяснить, как все это влияет крупномасштабную структуру галактики Фото: NASA

Спиральная галактика NGC 1559 выделяется среди многих галактик тем, что она является изолированной, то есть у нее нет близких соседей-галактик. В NGC 1559 также находятся четыре сверхновые, котоыре были обнаружены за последние 40 лет. Они имеют названия SN 1984J, SN 1986L, SN 2005df и SN 2009ib. Благодаря двум последним сверхновым астрономы смогли рассчитать правильное расстояние до галактики NGC 1559, а также это сыграло важную роль в расчете скорости расширения Вселенной. Как показали расчеты спиральная галактика NGC 1559 находится на расстоянии 64,57 млн световых лет от нас.

Частично основываясь на этих данных, астрономы смогли, используя и другие наблюдения, вычислить скорость расширения Вселенной, которая составила 73,3 км/с на мегапарсек. Но этот расчет скорости расширения Вселенной, связанный с наблюдением за сверхновыми, отличается от расчета скорости расширения космоса, основанного на изучении реликтового излучения (первый свет во Вселенной). Эта несогласованность привела к появлению космологического парадокса, известного как проблема Хаббла. То есть оба измерения должны быть одинаковыми, но это не так. Изучение реликтового излучения показало скорость расширения Вселенной равную 67,8 км/с на мегапарсек. Пока что астрономы не знают, почему эти значения различаются и продолжат искать ответы.

Также NGC 1559 имеет еще одну особенность. В прошлом году астрономы обнаружили в этой галактике 8 сверхярких источников рентгеновского излучения. Это загадочные объекты, которые выпускают потоки рентгеновских лучей чрезвычайно высокой энергии в больших количествах, чем можно объяснить любыми известными процессами в звездах. Ученые предполагают, что этими источниками могут быть нейтронные звезды или черные дыры.

Как уже писал Фокус, астрономы с помощью телескопа Уэбб смогли разгадать космическую загадку, которой уже 37 лет. Ученые наконец-то выяснили, какой объект находится в центре знаменитого остатка сверхновой SN 1987А. Оказалось, что это все-таки нейтронная звезда, как и предполагалось.