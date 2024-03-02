Бугорки на коже могут таить опасность: что такое кератоз пиларис и как с ним бороться

Наша кожа подвержена множествам болезней, легко маскирующимся под обычные ее изменения. Одним из таких коварных недугов является кератоз пиларис, который не так просто распознать.

Время от времени у нас на руках или ногах появляются небольшие шершавые бугорки, напоминающие мурашки или кожу ощипанного цыпленка. Но, возможно, это совсем не безобидное изменение кожи, а кератоз пиларис, распространенное заболевание. Эти бугорки могут появляться на верхней части рук, бедрах и ягодицах, часто на ощупь они напоминают наждачную бумагу. Обычно они такого же цвета, как и кожа, но в зависимости от ее оттенка они могут казаться красными, розовыми, коричневыми или черными. Важно различать болезнь и обычные бугорки, а также знать, как с ней бороться, пишет The New York Times.

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Несмотря на то, как они выглядят, эти бугорки на самом деле безвредны и могут исчезнуть сами по себе. Но для некоторых людей они могут стать неприятностью на всю жизнь, говорит дерматолог Эми Фриман. Они образуются, когда кератин — белок, входящий в состав наших волос, кожи и ногтей, объединяется с отмершими клетками кожи и закупоривает волосяные фолликулы.

Кератоз пиларис встречается у многих людей — примерно у 40% взрослых и до 80% подростков. Возможно, это заболевание также связано с генетикой: у некоторых людей сухая кожа, а значит, они более склонны к появлению этих бугорков. У людей с экземой, диабетом, семейной историей кератоза пиларис или такими заболеваниями, как астма и аллергия, они могут появляться чаще. Кроме того, они могут чаще появляться в сухую погоду или зимой.

Чтобы справиться с кератозом пиларис в домашних условиях, необходимо увлажнять кожу. Фриман советует искать средства с такими ингредиентами, как салициловая кислота, молочная кислота, мочевина, гликолевая кислота или ретинол. Они помогают удалить омертвевшие клетки кожи и размягчить кератин, который забивает поры. Нанесение этих средств на больные участки кожи после душа поможет задержать влагу в ней влагу. Также стоит избегать раздражающих кожу средств, таких как жесткие скрабы или ковыряния в ее неровностях.

Окончательно избавиться от кератоза пиларис невозможно, и хотя с возрастом он может стать менее интенсивным, у некоторых людей он останется навсегда. Если бугорки вас беспокоят или не проходят при домашнем уходе, дерматолог может порекомендовать более сильные методы лечения, например, рецептурные кремы или лазерную терапию. Иногда то, что вы считаете кератозом пиларис, может быть другим заболеванием кожи, так что Фриман советует все равно провериться, если вы обеспокоены ее состоянием.

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