Первый частный модуль на Луне прислал последний снимок и уснул: проснется ли он снова (фото)
Первый за 52 года американский лунный посадочный аппарат, который стал историческим, отключился, но, возможно, он еще вернется к работе.
Американская компания Intuitive Machines 29 февраля остановила работу своего посадочного модуля "Одиссей", который почти за неделю до этого совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны. Теперь лунный модуль ждет долгая и холодная ночь на Луне, которую он может и не пережить, ведь это не предусмотрено его конструкцией. Хотя есть шанс, что все-таки он возобновит свою работу примерно через 2 недели. "Одиссей" стал первым в истории частным посадочным аппаратом, приземлившимся на Луне и первым аппаратом, созданным в США, сделавшим это с тех пор, как астронавты программы "Аполлон" в последний раз побывали на Луне в декабре 1972 года, пишет Space.
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В компании Intuitive Machines считают, что, возможно, удастся "разбудить" посадочный модуль "Одиссей" через 2 недели, после того, как на Луне наступит снова день и солнечные панели аппарата снова будут получать солнечный свет для зарядки батареи. В то же время компания-разработчик показала последнее селфи модуля "Одиссей", которое он сделал незадолго до того, как был отключен.
Посадочный модуль "Одиссей" отправился в свое историческое путешествие 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. На орбиту вокруг Луны аппарат вышел 21 февраля, а уже 23 февраля он приземлился возле картера Малаперт А на расстоянии примерно 300 км от южного полюса Луны. Хотя посадка прошла успешно, не обошлось без проблем.
Всего за несколько часов до приземления диспетчеры миссии обнаружили, что приборы, которые должны были давать модулю данные о высоте и скорости, во время приземления не работали. Поэтому пришлось задействовать экспериментальный прибор LIDAR, который в качестве полезной нагрузки был отправлен NASA на борту модуля. С его помощью посадочный аппарат смог приземлиться на Луне. LIDAR является одним из шести инструментов, которые NASA отправило на Луну в рамках контракта с Intuitive Machines на сумму 118 млн долларов.
Проблемы с навигацией, возникшие у модуля "Одиссей" способствовали достаточно жесткой посадке на Луне. Дело в том, что посадочный аппарат приземлился немного быстрее, чем планировалось. Во время спуска, как уже писал Фокус, модуль ударился о поверхность Луны и сломал одну или две из шести опор и в конечном итоге оказался лежащим на боку. Из-за такого положения лунного модуля диспетчерам миссии было сложно поддерживать с ним связь. Также это привело к тому, что солнечным панелям было сложнее собирать солнечный свет.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, Intuitive Machines и NASA считают посадку модуля "Одиссей" на Луне успешной. Тем более, что ученым из NASA удалось получить научные данные со всех своих экспериментальных инструментов.
Хотя "Одиссей" и не предназначен для того, чтобы выжить в суровых условиях долгой и холодной лунной ночи, все же есть шанс, что он сможет продолжить свою работу после наступления лунного дня. Ведь такое уже произошло недавно с другим посадочным модулем под названием SLIM, который стал первым в истории Японии аппаратом на Луне, как уже писал Фокус.
Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили океан из водяного пара в том месте, где должна сформироваться новая планета. Этой воды возле похожей на Солнце звезды в 3,7 раза больше, чем во всех океанах нашей планеты.