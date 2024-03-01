Первый частный модуль на Луне прислал последний снимок и уснул: проснется ли он снова (фото)

Первый за 52 года американский лунный посадочный аппарат, который стал историческим, отключился, но, возможно, он еще вернется к работе.

Американская компания Intuitive Machines 29 февраля остановила работу своего посадочного модуля "Одиссей", который почти за неделю до этого совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны. Теперь лунный модуль ждет долгая и холодная ночь на Луне, которую он может и не пережить, ведь это не предусмотрено его конструкцией. Хотя есть шанс, что все-таки он возобновит свою работу примерно через 2 недели. "Одиссей" стал первым в истории частным посадочным аппаратом, приземлившимся на Луне и первым аппаратом, созданным в США, сделавшим это с тех пор, как астронавты программы "Аполлон" в последний раз побывали на Луне в декабре 1972 года, пишет Space.

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В компании Intuitive Machines считают, что, возможно, удастся "разбудить" посадочный модуль "Одиссей" через 2 недели, после того, как на Луне наступит снова день и солнечные панели аппарата снова будут получать солнечный свет для зарядки батареи. В то же время компания-разработчик показала последнее селфи модуля "Одиссей", которое он сделал незадолго до того, как был отключен.

В то же время компания-разработчик показала последнее селфи модуля "Одиссей", которое он сделал незадолго до того, как был отключен Фото: X (Twitter)

Посадочный модуль "Одиссей" отправился в свое историческое путешествие 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. На орбиту вокруг Луны аппарат вышел 21 февраля, а уже 23 февраля он приземлился возле картера Малаперт А на расстоянии примерно 300 км от южного полюса Луны. Хотя посадка прошла успешно, не обошлось без проблем.

Посадочный модуль "Одиссей" Фото: CNN

Всего за несколько часов до приземления диспетчеры миссии обнаружили, что приборы, которые должны были давать модулю данные о высоте и скорости, во время приземления не работали. Поэтому пришлось задействовать экспериментальный прибор LIDAR, который в качестве полезной нагрузки был отправлен NASA на борту модуля. С его помощью посадочный аппарат смог приземлиться на Луне. LIDAR является одним из шести инструментов, которые NASA отправило на Луну в рамках контракта с Intuitive Machines на сумму 118 млн долларов.

Во время спуска модуль ударился о поверхность Луны и сломал одну или две из шести опор и в конечном итоге оказался лежащим на боку Фото: space.com

Проблемы с навигацией, возникшие у модуля "Одиссей" способствовали достаточно жесткой посадке на Луне. Дело в том, что посадочный аппарат приземлился немного быстрее, чем планировалось. Во время спуска, как уже писал Фокус, модуль ударился о поверхность Луны и сломал одну или две из шести опор и в конечном итоге оказался лежащим на боку. Из-за такого положения лунного модуля диспетчерам миссии было сложно поддерживать с ним связь. Также это привело к тому, что солнечным панелям было сложнее собирать солнечный свет.

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, Intuitive Machines и NASA считают посадку модуля "Одиссей" на Луне успешной. Тем более, что ученым из NASA удалось получить научные данные со всех своих экспериментальных инструментов.

Хотя "Одиссей" и не предназначен для того, чтобы выжить в суровых условиях долгой и холодной лунной ночи, все же есть шанс, что он сможет продолжить свою работу после наступления лунного дня. Ведь такое уже произошло недавно с другим посадочным модулем под названием SLIM, который стал первым в истории Японии аппаратом на Луне, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили океан из водяного пара в том месте, где должна сформироваться новая планета. Этой воды возле похожей на Солнце звезды в 3,7 раза больше, чем во всех океанах нашей планеты.