Впервые в космосе в одном месте обнаружено в 3 раза больше воды, чем на Земле (фото)

Новое открытие может прояснить ситуацию с тем, как вода возникла на нашей планете.

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Астрономы использовали радиотелескоп ALMA для наблюдения за протопланетным диском, окружающим молодую, похожую на Солнце звезду. Ученые обнаружили, что в том месте протопланетного диска, где должна сформироваться планета, находится в 3 раза больше воды, чем во всех океанах на Земле. Новое открытие, опубликованное в журнале Nature Astronomy, может помочь прояснить ситуацию с появлением воды на Земле, пишет ScienceAlert.

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Одна из главных загадок современной науки состоит в том, что ученые точно не знают, как именно появилась вода на Земле. Существует три версии:

большую часть воды доставили на планету астероиды и кометы;

вода уже существовала на Земле в огромном количестве с момента ее зарождения;

вода возникала на Земле в большом количестве благодаря сочетанию двух вышеуказанных факторов.

Важно

Тайна появления воды на Земле. В начале своего формирования наша планета была суше Сахары

Что касается появления планет, то они рождаются в протопланетных дисках, состоящих из пыли и газа, которые окружают новорожденные звезды. Собственно, вещество дисков является остатком молекулярного облака, из которого родилась звезда и этим веществом она питалась для набора массы.

Теперь же астрономы впервые смогли составить карту распределения воды, если точнее водяного пара, в протопланетном диске относительно недалекой звезды. Эта вода была обнаружена именно в том месте, где как предполагается должна сформироваться планета, которая может оказаться пригодной для жизни.

Вода, которой там примерно в 3,7 раза больше, чем в океанах Земли, была обнаружена в протопланетном диске, окружающем похожую на Солнце звезду под названием HL Тельца. Этой звезде всего 1 млн лет, и она находится на расстоянии 450 световых лет от нас.

Вода, которой там примерно в 3,7 раза больше, чем в океанах Земли, была обнаружена в протопланетном диске, окружающем похожую на Солнце звезду под названием HL Тельца. Этой звезде всего 1 млн лет, и она находится на расстоянии 450 световых лет от нас Фото: ESO

Как показали наблюдения огромная концентрация водяного пара была обнаружена в полостях протопланетного диска, которые как предполагается создают планеты во время своего формирования. То есть почти вся эта вода может попасть на одну из будущих планет и таким образом она может стать пригодной для жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Тем более, что огромная концентрация воды была обнаружена в пределах 17 астрономических единиц от звезды HL Тельца. А на таком расстоянии как раз формируются планеты земной группы, которые похожи на Землю.

Исходя из полученных результатов, астрономы делают вывод, что существует высокая вероятность того, что вода попадает на планеты во время их формирования. Ученые недавно выяснили, что до появления Земли вокруг Солнца также находилось много водяного пара. Таким образом первое картирование распределения воды в протопланетном диске показывает, что Земля вполне могла образоваться с большей частью воды, даже если остальную часть доставили астероиды и кометы.

Как уже писал Фокус, астрономы получили снимок скелета далекой галактики, которая имеет 8 загадочных объектов.

Также Фокус писал о том, что мертвые аппараты России угрожают спутникам NASA в космосе. 28 февраля чуть не вышел из строя спутник NASA из-за близкого пролета неработающего российского спутника-шпиона.