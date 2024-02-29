Почти врезался. Мертвые аппараты России угрожают спутникам NASA в космосе: что произошло

28 февраля чуть не вышел из строя спутник NASA из-за близкого пролета неработающего российского спутника-шпиона.

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Космический аппарат NASA под названием TIMED чуть не стал жертвой аварии и мог быть уничтожен в результате столкновения с мертвым российским спутником-шпионом "Космос 2221". Последний пролетел на расстоянии примерно 20 м от работающего на орбите американского спутника, пишет Space.

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Спутник NASA под названием TIMED с 2001 года занимается изучением влияния Солнца и человеческой деятельности на такие слои атмосферы Земли, как термосфера, ионосфера и мезосфера. Этот регион является сообразными воротами между Землей и космосом, где солнечная энергия впервые попадает в окружающую среду нашей планеты.

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Именно он мог быть уничтожен уже неработающим российским космическим аппаратом "Космос 2221", который в NASA называют спутником-шпионом. Этот 2-тонный спутник был запущен на орбиту еще в 1992 году, и в настоящее время является одним из представителей многочисленного космического мусора.

Спутник NASA под названием TIMED с 2001 года занимается изучением влияния Солнца и человеческой деятельности на такие слои атмосферы Земли, как термосфера, ионосфера и мезосфера Фото: NASA

Как стало известно из сообщения NASA, 28 февраля два аппарата находились на очень близком расстоянии друг от друга. Это произошло из-за того, что мертвый российский спутник подлетел на опасное расстояние к работающему аппарату NASA, что могло привести к уничтожению последнего.

Как показали данные NASA, подобные сближения еще будут происходить, но это было самое близкое расстояние, на котором находились спутники. Американское космическое агентство не сообщило, какая дистанция разделяла два спутника. Но данные компании LeoLabs, которая занимается отслеживанием спутником на орбите, показали, что два аппарата, находящихся н высоте 608 км чуть не столкнулись, когда их разделяло всего 20 метров.

Подобные опасные сближения мертвых аппаратов с работающими спутниками на орбите становятся все более частым явлением. Сейчас вокруг Земли вращается примерно 11,5 тысяч спутников, и только 9 тысяч из них находятся в рабочем состоянии. Но и это еще не вся проблема. Вокруг нашей планеты вращается примерно 36,5 тысяч обломков космического мусора шириной от 10 см. А обломков шириной от 1 мм вращается еще больше – примерно 130 млн.

Вокруг нашей планеты вращается примерно 36,5 тысяч обломков космического мусора шириной от 10 см. А обломков шириной от 1 мм вращается еще больше – примерно 130 млн Фото: space.com

Даже такие очень маленькие обломки могут значительно повредить спутники, ведь они летят с огромной скоростью. Например, на высоте 400 км, там, где находится Международная космическая станция (МКС), обломки космического мусора летают со скоростью примерно 28 000 км/час.

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