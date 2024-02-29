Майже врізався. Мертві апарати Росії загрожують супутникам NASA в космосі: що сталося

28 лютого ледь не вийшов з ладу супутник NASA через близький проліт непрацюючого російського супутника-шпигуна.

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Космічний апарат NASA під назвою TIMED ледве не став жертвою аварії і міг бути знищений внаслідок зіткнення з мертвим російським супутником-шпигуном "Космос 2221". Останній пролетів на відстані приблизно 20 м від американського супутника, що працює на орбіті, пише Space.

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Супутник NASA під назвою TIMED з 2001 року займається вивченням впливу Сонця і людської діяльності на такі шари атмосфери Землі, як термосфера, іоносфера і мезосфера. Цей регіон є своєрідними воротами між Землею і космосом, де сонячна енергія вперше потрапляє в навколишнє середовище нашої планети.

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Саме він міг бути знищений вже непрацюючим російським космічним апаратом "Космос 2221", який у NASA називають супутником-шпигуном. Цей 2-тонний супутник було запущено на орбіту ще 1992 року, і нині він є одним із представників численного космічного сміття.

Супутник NASA під назвою TIMED з 2001 року займається вивченням впливу Сонця і людської діяльності на такі шари атмосфери Землі, як термосфера, іоносфера і мезосфера Фото: NASA

Як стало відомо з повідомлення NASA, 28 лютого два апарати перебували на дуже близькій відстані один від одного. Це сталося через те, що мертвий російський супутник підлетів на небезпечну відстань до працюючого апарату NASA, що могло призвести до знищення останнього.

Як показали дані NASA, подібні зближення ще відбуватимуться, але це була найближча відстань, на якій перебували супутники. Американське космічне агентство не повідомило, яка дистанція розділяла два супутники. Але дані компанії LeoLabs, яка займається відстеженням супутником на орбіті, засвідчили, що два апарати, які перебували на висоті 608 км, ледве не зіткнулися, коли їх розділяло лише 20 метрів.

Подібні небезпечні зближення мертвих апаратів із працюючими супутниками на орбіті стають дедалі частішим явищем. Зараз навколо Землі обертається приблизно 11,5 тисяч супутників, і тільки 9 тисяч із них перебувають у робочому стані. Але і це ще не вся проблема. Навколо нашої планети обертається приблизно 36,5 тисяч уламків космічного сміття шириною від 10 см. А уламків шириною від 1 мм обертається ще більше — приблизно 130 млн.

Навколо нашої планети обертається приблизно 36,5 тисяч уламків космічного сміття шириною від 10 см. А уламків шириною від 1 мм обертається ще більше — приблизно 130 млн Фото: space.com

Навіть такі дуже маленькі уламки можуть значно пошкодити супутники, адже вони летять з величезною швидкістю. Наприклад, на висоті 400 км, там, де розташована Міжнародна космічна станція (МКС), уламки космічного сміття літають зі швидкістю приблизно 28 000 км/год.

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