Как защитить планету от закипания: NASA предлагает "заморозить" атмосферу Земли

Исследователи предлагают новый радикальный план борьбы с изменением климата, который может помочь охладить планету.

Климатический кризис навис над Землей: в результате 223 стал самым жарким за всю историю наблюдений и, как считают ученые, 2024 переплюнет его. В результате человечеством столкнется с еще большими волнами тепла, засухи и лесных пожаров. Чтобы избежать такого сценария, ученые по всему миру разрабатывают амбициозные планы, чтобы сдержать изменение климата, пишет Daily Mail.

Команда из NASA предлагает радикальный план борьбы с изменением климата, предполагающий введение в атмосферу Земли миллионов тонн льда для охлаждения планеты. Предполагается, что исследователи отправят самолеты на высоту 17,6 км, что на 6 километров выше, чем летают коммерческие самолеты.

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Предполагается, что эти высотные борты распылят частицы льда в верхние слои атмосферы, а это, в свою очередь, позволит заморозить воду, удалив водяной пар, прежде чем он превратится в выбросы парниковых газов, удерживающих тепло от выхода в космос, что в конечном итоге приведет к повышению температуры на Земле.

Исследователи считают, что частицы льда заморозят воду, которая затем упадет обратно на Землю, удалив лишний водяной пар — то приведет к обезвоживанию атмосферы, где вода превращается в удерживающий тепло газ. Отметим, что этот план был совместно разработан командами из NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По словам ведущего автора исследования, физика NOAA Джошуа Шварца, их с коллегами работа является дополнением к тому, что некоторые исследователи называют "последним набором для решения климатической проблемы путем манипулирования мировой атмосферой и океанами". Этот набор также известен как геоинженерия и она часто отвергается экспертами из-за потенциальных рисков и побочных эффектов. Впрочем, многие рассматривают геоинженерию в качестве альтернативы сокращения углеродного загрязнения Земли.

План ученых по охлаждению планеты Фото: Daily Mail

В то же время Шварц отмечает, что их с коллегами план — вовсе не то, что мы можем реализовать прямо сейчас. Фактически их работа требует дальнейшего изучения, чтобы этот план мог быть реализован в будущем. Авторы исследования также отмечают, что их план не направлен на снижение воздействия углекислого газа, а лишь предполагает охлаждение атмосферы Земли на 1/70, что равно количеству тепла, приходящегося на углекислый газ.

Данные NASA свидетельствуют о том, то водяной пар является самым распространенным парниковым газом на планете, на его долю приходится половина парникового эффекта на Земле. Увы, по мере того, как наша планета нагревается, увеличивается и количество испарений с воды и суши. Затем водяной пар поглощает тепло, излучаемое планетой, и удерживает его, не давая вернуться обратно в космос. В результате атмосфера нагревается еще больше, а значит в ней появляется еще больше водяного пара, и так по кругу.

Предполагается, что частицы льда будут введены в атмосферу Земли в точке в западной части Тихого океана — области размером с Австралию. Эта точка была выбрана из-за того, что тропопауза (граница, отделяющая тропосферу от стратосферы) над тропической западной частью Тихого океана является решающим фактором для определения количества водяного пара, переносимого в стратосферу.

Авторы исследования проверили эффективность своего плана на компьютерных моделях и пришли к выводу, что такая стратегия может привести к снижению температуры Земли на 10%. По словам Шварца, увы, эти усилия не приведут к значительному охлаждению планеты и не могут использоваться в качестве альтернативы по сокращению загрязнения.

Впрочем, основной проблемой остаются побочные эффекты, с которыми планета может столкнуться в результате использования этой стратегии. Например, по мнению климатолога из Университета Виктории Эндрю Уивера, целенаправленное изменение атмосферы Земли для решения проблемы изменения климата, скорее всего, создаст каскад новых проблем. Он также отметил, что перед использованием альтернативных планов, человечеству следовало бы разобраться с первоначальной проблемой — добычей ископаемых и выбросами углекислого газа.

Ранее Фокус писал о том, что найден способ остановить изменение климата: предлагают "обескровить" стратосферу Земли.