Худшее впереди. Названы три области, на которые в этом году обрушится адская жара (фото)

Прошлый год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений, однако исследователи предупреждают, что впереди нас ждут еще более рекордные температуры.

Климатический кризис обрушился на Землю невероятными волнами тепла, засухи и лесных пожаров. В итоге 2023 год официально признали самым жарким за всю историю наблюдений, однако ученые предупреждают — это лишь "цветочки". Вероятно, в 2024 году нас ждут "ягодки", и ученые назвали районы, которые пострадают больше всего, пишет Daily Mail.

Эксперты из Китайской академии метеорологических наук составили ужасающие карты, где показаны три района, которые, скорее всего, будут охвачены рекордной жарой в этом году. Основной причиной невероятной жары называют Эль-Ниньо, которое способствует повышению температуры моря, наблюдающемуся последние несколько лет.

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Результаты исследования показывают, что Бенгальский залив, Филиппины и Карибское море, вероятно, пострадают от рекордной жары до июня этого года. Увы, это не значит, что люди, проживающие в других районах планеты окажутся в безопасности.

Команда также обнаружила, что существует 90% вероятность того, что за тот же период произойдет рекордная глобальная средняя приземная температура. Одним из ключевых факторов климатических различий во всем мире называют Эль-Ниньо, меняющего погоду во всем мире и создающего еще большее давление на климатическую систему Земли и повышение ее средней глобальной температуры.

Авторы исследования пришли к выводу, что этот эффект на самом деле настолько выражен, что является "самым сильным фактором, определяющим годовые изменения климата на Земле". В своей работе ученые пытались понять, как Эль-Ниньо влияет на локальные скачки температуры: для этого они создали модель, способную оценить, насколько жаркими станут те или иные районы в год Эль-Ниньо.

Эта модель выявила разницу между средними региональными температурами между июлем 2023 года и июнем 2024 года и базовым уровнем 1951-1980 годов. Результаты показывают, что при умеренном сценарии температура в Бенгальском заливе, на Филиппинах и в Карибском море будет рекордно высокой — более чем на 1°C выше среднего.

На этой карте показано изменение по сравнению со средним значением в сценарии сильного Эль-Ниньо Фото: Scientific Reports

В случае наиболее пессимистичного сценария последствия будут еще более выраженными. В районах Аляски, Амазонки и Южного-Китайского моря также будут зафиксированы температурные рекорды: на Аляске пики на 2,4°C превысят средний результат.

Модель также предсказывает, что даже при умеренном сценарии с 90% вероятностью средняя приземная температура побьет исторический рекорд 2023 года: при умеренном Эль-Ниньо температура GSMT будет на 1,03–1,10°C выше среднего; при сильном Эль-Ниньо температура поднимется на 1,06–1,20°C выше среднего.

Команда также предполагает, что в этом году мир может подвергнуться большему риску экстремальных погодных явлений. Например, на Аляске существует риск таяния ледников и вечной мерзлоты, что приведет к повышению моря и потенциальному выходу из-под контроля потепления. В то же время в Амазонии возникнет повышенный риск возникновения экстремальных лесных пожаров. Также ученые опасаются, что круглогодичные волны тепла станут более интенсивными и опасными — в результате под угрозой окажется большее количество людей.

Ранее Фокус писал о том, как защитить планету от закипания: NASA предлагает "заморозить" атмосферу Земли.