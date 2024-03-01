Последний полет на Марсе. Марсоход NASA нашел исчезнувшую лопасть вертолета Ingenuity (фото)

Марсоход Perseverance обнаружил оторванную в результате неудачного приземления марсианского вертолета лопасть несущего винта.

Любители космоса, которые изучили необработанные снимки марсохода Perseverance, заметили оторванную лопасть несущего винта вертолета Ingenuity, лежащую на песчаной поверхности Марса. Марсианский вертолет навсегда прекратил свою работу и остался стоять среди песчаных дюн после жесткой посадки, произошедшей 18 января этого года, пишет Space.

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Представили американской некоммерческой организации под названием Планетарное общество разместили в социальных сетях новые изображения марсохода Perseverance, которые еще не прошли обработку.

Марсоход Perseverance запечатлел одиноко стоящий среди песчаных дюн в кратере Езеро вертолет Ingenuity и на этом снимке видно, что одна из лопастей несущего винта летательного аппарата отсутствует Фото: NASA

Марсоход запечатлел одиноко стоящий среди песчаных дюн в кратере Езеро вертолет Ingenuity и на этом снимке видно, что одна из лопастей несущего винта летательного аппарата отсутствует. Дальнейшее изучение необработанных снимков позволило любителям космоса обнаружить рядом с вертолетом едва заметную среди песка оторванную лопасть.

Оказалось, то она находится на расстоянии примерно 15 метров от того места, где в последний раз приземлился Ingenuity 18 января, чтобы больше никогда не взлететь. Также один из любителей космоса показал изображение, на котором виден и вертолет, и его оторванная лопасть.

Один из любителей космоса показал изображение, на котором виден и вертолет, и его оторванная лопасть Фото: NASA

Миссия первого в истории летательного аппарата на другой планете закончилась после выполнения 72 полетов на Марсе. Вертолет Ingenuity выполнил на 67 полетов больше, чем планировали изначально ученые из NASA.

Лопасть вертолета Ingenuity отлетела от него на 15 метров Фото: NASA

Приземлившись на Марсе вместе с марсоходом Perseverance в кратере Езеро еще в феврале 2021 года вертолет Ingenuity доказал, что полеты на Марсе не только возможны, но их можно выполнять на регулярной основе. В итоге марсианский вертолет в течение почти 3 лет был надежным спутником марсохода Perseverance, которые занимается не только изучением Марса, но и ищет признаки потенциальной внеземной жизни.

Ученые из NASA считают, что неудачное приземление Ingenuity, из-за чего были повреждены лопасти несущего винта вертолета, одна даже оторвалась, связано с тем, что аппарат не смог найти нужных навигационных ориентиров для успешного завершения полета. То есть вертолет сбился с курса и рухнул на поверхность Марса.

Несмотря на окончание исторической миссии, в NASA не очень унывают по этому поводу. Дело в том, что на основе проверенной технологии вертолета Ingenuity и тех данных, которые он собрал за все время на Марсе, будут созданы новые летательные аппараты для исследования не только Марса, но и других планет Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что вещество для сохранения мертвых на Марсе могло дать начало жизни. Ученые предложили вероятный способ появления ингредиентов, необходимых для жизни, на Красной планете.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самую тяжелую пару черных дыр в известной Вселенной. Ученые смогли измерить массу двух сверхмассивных черных дыр, расположенных рядом, и оказалось, что они самые тяжелые среди всех известных.