Вещество для сохранения мертвых на Марсе могло дать начало жизни: что говорят ученые

Ученые предложили вероятный способ появления ингредиентов, необходимых для жизни, на Красной планете.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, представили способ, как молекулы, необходимые для жизни, могли образоваться на Марсе, когда планета была покрыта водой. Неизвестно, происходило ли это на самом деле и привело ли это к появлению жизни на Марсе. Тем не менее это исследование предполагает, что еще рано говорить о том, что Красная планета всегда была необитаемой, пишет IFLScience.

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Наличие жидкой воды считается самым важным условием существования жизни, и сейчас ученые считают, что в течение примерно 200 млн лет жизнь на Марсе все же существовала. Также для появления жизни нужны органические соединения, которые могут служить строительными блоками для РНК. Некоторые из них уже были найдены в метеоритах, которые падали на поверхность Марса даже чаще, чем на поверхность Земли. Пока точно неизвестно могли ли эти камни обеспечить достаточное количество органических соединений или же они уже существовали на Марсе, чтобы там появилась жизнь.

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Авторы нового исследования считают, что важную роль в появлении жизни на Марсе мог сыграть формальдегид. Молекула H2CO, которая более известная как вещество, необходимое для сохранения мертвых, могла появиться на Марсе после нескольких промежуточных стадий из углекислого газа и водяного пара.

Известно, что формальдегид растворяется в воде и вступает в реакции с другими веществами. Ученые считают, что когда на Марсе существовал океан из воды, то поглощенная этим океаном молекула формальдегида вступала в реакцию с аммиаком и другими простыми молекулами. Это приводило к появлению аминокислот, сахаров и других молекул, необходимых для возникновения жизни, например, рибозы, необходимой для образования РНК.

Считается, что в далеком прошлом поверхность Марса была покрыта водой Фото: NASA

Уже известно, что формальдегид может превращаться в более сложные молекулы в воде, но ученые считают, что на Марсе это вещество было в достаточном количестве, чтобы стать предшественником появления жизни.

Авторы исследования предполагают, что атмосфера Марса в далеком прошлом имела много углекислого газа (СО2), водорода и монооксида углерода (угарного газа, СО). На это указывают многие исследования Красной планеты. Ученые считают, что с помощью солнечного света в такой атмосфере мог появится формальдегид, который затем выпадал в виде дождя в океан. Океаны испарялись, а затем произошло бы выпадение осадков в виде снега. Это привело бы к концентрации других молекул в оставшейся воде, что облегчило бы необходимым для появления жизни химическим веществам вступать в реакции друг с другом.

Ученые считают, что количество сформировавшегося формальдегида зависело от соотношения газов в атмосфере, но, вероятно, иногда оно было очень большим.

Пока что это только теория, но ученые с помощью имеющихся данных о Марсе планируют найти следы изотопных соотношений углерода в сохранившихся органических молекулах. Это может доказать, что формальдегид образовался на Марсе в далеком прошлом и именно тем способом, который описали ученые.

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