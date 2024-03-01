Речовина для збереження мертвих на Марсі могла дати початок життю: що кажуть учені
Учені запропонували ймовірний спосіб появи інгредієнтів, необхідних для життя, на Червоній планеті.
Автори дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, представили спосіб, як молекули, необхідні для життя, могли утворитися на Марсі, коли планета була покрита водою. Невідомо, чи відбувалося це насправді і чи призвело це до появи життя на Марсі. Проте це дослідження припускає, що ще рано говорити про те, що Червона планета завжди була безлюдною, пише IFLScience.
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Наявність рідкої води вважається найважливішою умовою існування життя, і наразі вчені вважають, що протягом приблизно 200 млн років життя на Марсі все ж таки існувало. Також для появи життя потрібні органічні сполуки, які можуть слугувати будівельними блоками для РНК. Деякі з них уже було знайдено в метеоритах, які падали на поверхню Марса навіть частіше, ніж на поверхню Землі. Наразі достеменно невідомо, чи могли ці камені забезпечити достатню кількість органічних сполук, або ж вони вже існували на Марсі, щоб там з'явилося життя.
Автори нового дослідження вважають, що важливу роль у появі життя на Марсі міг зіграти формальдегід. Молекула H2CO, яка більш відома як речовина, необхідна для збереження мертвих, могла з'явитися на Марсі після кількох проміжних стадій з вуглекислого газу і водяної пари.
Відомо, що формальдегід розчиняється у воді та вступає в реакції з іншими речовинами. Учені вважають, що коли на Марсі існував океан із води, то поглинена цим океаном молекула формальдегіду вступала в реакцію з аміаком та іншими простими молекулами. Це призводило до появи амінокислот, цукрів та інших молекул, необхідних для виникнення життя, наприклад, рибози, необхідної для утворення РНК.
Уже відомо, що формальдегід може перетворюватися на складніші молекули у воді, але вчені вважають, що на Марсі ця речовина була в достатній кількості, щоб стати попередником появи життя.
Автори дослідження припускають, що атмосфера Марса в далекому минулому мала багато вуглекислого газу (СО2), водню і монооксиду вуглецю (чадного газу, СО). На це вказують багато досліджень Червоної планети. Учені вважають, що за допомогою сонячного світла в такій атмосфері міг з'явиться формальдегід, який потім випадав у вигляді дощу в океан. Океани випаровувалися, а потім відбулося б випадання опадів у вигляді снігу. Це призвело б до концентрації інших молекул у воді, що залишилася, що полегшило б необхідним для появи життя хімічним речовинам вступати в реакції одна з одною.
Вчені вважають, що кількість сформованого формальдегіду залежала від співвідношення газів в атмосфері, але, ймовірно, іноді вона була дуже великою.
Поки що це тільки теорія, але вчені за допомогою наявних даних про Марс планують знайти сліди ізотопних співвідношень вуглецю в збережених органічних молекулах. Це може довести, що формальдегід утворився на Марсі в далекому минулому і саме в той спосіб, який описали вчені.
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