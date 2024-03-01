Речовина для збереження мертвих на Марсі могла дати початок життю: що кажуть учені

Учені запропонували ймовірний спосіб появи інгредієнтів, необхідних для життя, на Червоній планеті.

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Автори дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, представили спосіб, як молекули, необхідні для життя, могли утворитися на Марсі, коли планета була покрита водою. Невідомо, чи відбувалося це насправді і чи призвело це до появи життя на Марсі. Проте це дослідження припускає, що ще рано говорити про те, що Червона планета завжди була безлюдною, пише IFLScience.

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Наявність рідкої води вважається найважливішою умовою існування життя, і наразі вчені вважають, що протягом приблизно 200 млн років життя на Марсі все ж таки існувало. Також для появи життя потрібні органічні сполуки, які можуть слугувати будівельними блоками для РНК. Деякі з них уже було знайдено в метеоритах, які падали на поверхню Марса навіть частіше, ніж на поверхню Землі. Наразі достеменно невідомо, чи могли ці камені забезпечити достатню кількість органічних сполук, або ж вони вже існували на Марсі, щоб там з'явилося життя.

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Автори нового дослідження вважають, що важливу роль у появі життя на Марсі міг зіграти формальдегід. Молекула H2CO, яка більш відома як речовина, необхідна для збереження мертвих, могла з'явитися на Марсі після кількох проміжних стадій з вуглекислого газу і водяної пари.

Відомо, що формальдегід розчиняється у воді та вступає в реакції з іншими речовинами. Учені вважають, що коли на Марсі існував океан із води, то поглинена цим океаном молекула формальдегіду вступала в реакцію з аміаком та іншими простими молекулами. Це призводило до появи амінокислот, цукрів та інших молекул, необхідних для виникнення життя, наприклад, рибози, необхідної для утворення РНК.

Вважають, що в далекому минулому поверхня Марса була вкрита водою Фото: NASA

Уже відомо, що формальдегід може перетворюватися на складніші молекули у воді, але вчені вважають, що на Марсі ця речовина була в достатній кількості, щоб стати попередником появи життя.

Автори дослідження припускають, що атмосфера Марса в далекому минулому мала багато вуглекислого газу (СО2), водню і монооксиду вуглецю (чадного газу, СО). На це вказують багато досліджень Червоної планети. Учені вважають, що за допомогою сонячного світла в такій атмосфері міг з'явиться формальдегід, який потім випадав у вигляді дощу в океан. Океани випаровувалися, а потім відбулося б випадання опадів у вигляді снігу. Це призвело б до концентрації інших молекул у воді, що залишилася, що полегшило б необхідним для появи життя хімічним речовинам вступати в реакції одна з одною.

Вчені вважають, що кількість сформованого формальдегіду залежала від співвідношення газів в атмосфері, але, ймовірно, іноді вона була дуже великою.

Поки що це тільки теорія, але вчені за допомогою наявних даних про Марс планують знайти сліди ізотопних співвідношень вуглецю в збережених органічних молекулах. Це може довести, що формальдегід утворився на Марсі в далекому минулому і саме в той спосіб, який описали вчені.

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