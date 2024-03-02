Заглушить мучительный шум: ученые попытаются найти решение чувствительности к звукам

Расстройства аутистического спектра затрагивают десятки миллионов людей по всему миру, в том числе влияя на их слух, превращая обыденные звуки в пытку. Ученые поставили себе цель изменить ситуацию.

В рамках планирующейся научной работы ученые планируют погрузиться в сложнейший мир расстройств аутистического спектра (РАС), чтобы разгадать тайну, которая касается миллионов: почему некоторые люди с РАС испытывают чрезмерную чувствительность к звукам. Это состояние, известное как слуховая сверхчувствительность, может привести к тому, что повседневная обстановка, например, торговые центры или общественный транспорт, может оказаться невыносимой мукой, пишет Neuroscience.

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Исследование ученых направлено на то, чтобы понять, как различные генетические мутации, связанные с расстройством аутистического спектра, могут приводить к проблемам с восприятием звуков. Инновационная научная работа команды под руководством Бенджамина Ауэрбаха из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн, будет заключаться в использовании передовых методов в процессе изучения крыс , таких как оптогенетика, которая позволяет управлять нейронами с помощью света, и электрофизиология — метод регистрации электрической активности нейронов. Внимание ученых сосредоточиться на особом типе нейронов, известных как парвальбумин-положительные (PV+) интернейроны. Эти нейроны имеют решающее значение для балансировки обработки сенсорной информации в мозге, и исследователи предположили, что дисфункция именно этих нейронов может быть общей нитью, связывающей различные генетические формы РАС.

Данное исследование представляет собой значительный шаг науки к пониманию и решению многогранных проблем аутизма Фото: Shutterstock

Целью исследования является возможность выяснить, может ли активация PV+ нейронов снизить чувствительность к звукам, что в свою очередь откроет путь к новым методам лечения этого состояния. Одним из таких способов лечения является миноциклин — препарат, который может помочь регулировать активность этих нейронов и, как следствие, управлять сенсорной сверхчувствительностью человека.

Данный проект исследователей выделяется не только своим потенциалом улучшить жизнь людей с расстройствами аутистического спектра, но и более широкими амбициями. Выявив, как различные генетические мутации могут приводить к схожим симптомам через общие нейронные механизмы, ученые надеются проложить путь к более целенаправленным и эффективным методам вмешательства при лечении подобных заболеваний. Кроме того, разработанные в этом исследовании методы измерения и манипулирования нейронной активностью в ответ на звук могут также расширить возможности медицины по диагностике и лечению сенсорной сверхчувствительности в целом. Ориентируясь на положительные результаты и их практическое применение, данное исследование представляет собой значительный шаг науки к пониманию и решению многогранных проблем аутизма и связанных с ним заболеваний.

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