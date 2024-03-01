Первая электрическая батарея или просто странный артефакт: что такое Парфянская батарея (фото)

В 1936 году в Худжут-Рабу неподалеку от Багдада нашли артефакт, который породил множество теорий и спекуляций — Парфянскую батарею. Это глиняный кувшин, который, возможно, был древней батарейкой.

Электричество, революционная сила в нашей жизни, имеет богатую историю, наполненную научными первопроходцами. Однако среди многих удивительных открытий один артефакт заинтриговал исследователей: батарея, возрастом примерно 2000 лет, принадлежащая к парфянскому периоду (примерно 150 г. до н. э. — 223 г. н. э.), пишет Arkeonews.

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Этот артефакт нашли в 1936 году во время строительства железной дороги вблизи Багдада, некогда входившего в состав Парфянской империи. Это глиняный кувшин, наполненный раствором уксуса, в котором содержится железный стержень, заключенный в медный цилиндр. Такая конфигурация генерирует примерно от 1,1 до 2,0 вольта электричества.

В 1938 году немецкий археолог Вильгельм Кениг дал первое описание кувшина, отметив, что он напоминает электрическую батарею. Впоследствии американский ученый Виллард Ф. М. Грей воссоздал устройство, подтвердив его электрохимические возможности при заполнении электролитом вроде виноградного сока. Однако Вторая мировая война помешала дальнейшим исследованиям.

Фото: smith.edu

Настоящая функция кувшина остается предметом научных дискуссий. Некоторые утверждают, что такие артефакты использовали как аккумуляторы, однако скептицизм сохраняется, поднимая вопрос об их происхождении и назначении. К сожалению, отсутствие письменных свидетельств и уничтожение иранских литературных источников и библиотек в VII веке н. э. оставляет точную функцию этого артефакта окутанной тайной.

Главная теория предполагает, что кувшины действительно могли служить аккумуляторами. Ученые предполагают, что если это действительно их функция, то они использовались для гальваники — техники, которая до сих пор практикуется в Иране. Она заключается в нанесении слоя одного металла (например, золота) на поверхность другого (например, серебра).

Чтобы оценить эту находку, стоит обратить внимание на древних египтян в 2750 году до нашей эры. Они зафиксировали свою первую встречу с электричеством в виде электрической рыбы. Электрические сомы, которых называли "грозами Нила", вызывали удивление и интригу.

Через тысячелетия, в 500 году до н. э., Фалес Милетский открыл, что при натирании легких материалов о янтарь может возникать статическое электричество. Прошло почти 2 000 лет, прежде чем Уильям Гилберт в 1600 году нашей эры серьезно исследовал статическое электричество.

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