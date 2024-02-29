Древнегреческие битвы, сформировавшие Западный мир: их влияние можно проследить и сейчас (фото)

Древняя Греция стала свидетелем не просто столкновения оружия, а ключевых событий, определявших ход развития Западной цивилизации. Эти битвы варьировались от борьбы за независимость до изменения политического ландшафта городов-государств.

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Древняя Греция, колыбель Западной цивилизации, стала свидетелем множества битв, которые не только определили ее судьбу, но и эхом прокатились по коридорам истории. Хотя историки и ученые могут иметь разные мнения относительно важнейших битв, некоторые из общепризнанных по своему значению собрал Фокус.

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Марафонская битва (490 г. до н. э.)

Основные моменты: Афиняне отбили персидских захватчиков, сохранив независимость Афин.

Значение: Решающий поворотный момент в развитии Западной цивилизации, продемонстрировавший стойкость афинян.

Будущие шаги: Путь к дальнейшим конфликтам против Персии, влияние на дальнейшие военные стратегии.

В этой битве афиняне выстояли против персидских захватчиков, уничтожив более половины вражеской армии и одержав жизненно важную победу за независимость Афин. Существует легенда о греческом скороходе, по имени Фидиппид.

Согласно ей, после завершения битвы он пробежал от Марафона до Афин 42 километра, чтобы возвестить о победе греков над персами. Гонец бежал без остановок, а когда достиг своей цели, то успел воскликнуть: "Радуйтесь, афиняне, мы победили!" — и умер.

По словам историка Ричарда Биллоуза, эта однодневная битва, которая считается одним из крупнейших сухопутных столкновений, изменила ход цивилизации. Это была битва не просто за территорию, а за саму сущность Западной цивилизации.

Битва при Фермопилах (480 г. до н. э.)

Жак Луи Давид "Леонид в Фермопилах" Фото: Википедия

Основные моменты: 300 спартанцев мужественно противостояли превосходящим силам персов.

Значение: Символизировала сопротивление и заложила основу для дальнейших побед.

Будущие шаги: Вдохновила будущие военные стратегии, став культурным и историческим символом.

Отважное сопротивление бесстрашных 300 спартанцев во главе с воинственным царем Леонидом против десяти тысяч элитных персидских воинов, хотя и закончилось поражением, стало символом сопротивления. Несмотря на поражение, оно подготовило почву для более важной победы в войне за Западную цивилизацию.

Фермопилы — это узкий проход недалеко от города Ламия в Греции, между Фесалией и Локридой, вблизи Малийского залива. Именно их охраняли объединенные войска греков. Пока их не предал Эфиальт, показавший горные тропы, по которым можно обойти проход.

По разным источникам, персы в этой битве потеряли около 20 тысяч солдат, греки — примерно 4 тысячи, 400 из которых попали в плен. После боя персидский царь Ксеркс нашел тело Леонида и приказал отрубить ему голову и насадить на кол. Только через 40 лет тело спартанского царя удалось перезахоронить на его родине, а в его честь через 600 лет начали проводить соревнования

Битва при Саламине (480 г. до н. э.)

Битва при Саламине, Вильгельм фон Каульбах

Основные моменты: Греческий военный флот во главе с афинянами победил персидский флот.

Последствия: Остановила наступление персов, защитила Грецию от дальнейшего вторжения.

Будущие шаги: Продемонстрировала стратегическую важность военно-морской силы в античной войне.

Возглавляемые афинским флотом, греки нанесли решительное поражение персидскому флоту, остановив продвижение персов и защитив Грецию от дальнейшего вторжения. Этот морской триумф сыграл решающую роль в сохранении хода истории.

Согласно историческим описаниям, афинский полководец Фемистокл оставил Афины без защиты, чтобы заманить персов в узкий пролив между островом Саламин и материковой частью Греции. Согласно Геродоту, афиняне получили ответ от дельфийской пифии:

"Лишь деревянные стены дает Зевес Тритогенеи (то есть Афине). Несокрушимо стоять ради спасения тебе и потомкам".

Именно поэтому Фемистокл решил полагаться только на корабли. В конце концов греческие войска одержали решительную победу над персами, потеряв около 40 кораблей, зато потери персов составили около 200 судов.

Битва при Платеях (479 г. до н. э.)

Вид на Платейскую равнину, на которой произошло сражение. Гравюра 1829 года Фото: Википедия

Основные моменты: Союзнические греческие войска подавили персов, положив конец второму персидскому вторжению.

Последствия: Отметила упадок персидского влияния в Греции.

Будущие шаги: Способствовала созданию более стабильного политического ландшафта в регионе.

27 августа 479 года до н. э. греческие воины разгромили персидские войска, почти полностью уничтожив их и остановив расширение Персидской империи. Эта битва, состоявшаяся на склонах горы Китерон рядом с небольшим городком Платеи в Беотии, считается одним из крупнейших сухопутных противостояний.

Битва при Гранике (334 г. до н. э.)

Александр Македонский в битве против персов при Гранике. Корнелис Труст, 1737 год Фото: Википедия

Основные моменты: Александр Македонский победил персов, начав свое завоевание империи.

Последствия: Персы перешли в оборону, начало империи Александра.

Дальнейшие шаги: Создание основы для дальнейших завоеваний Александра.

Александр Македонский во главе своей македонской армии разгромил персов, положив начало завоеванию Персидской империи. После этой битвы персы были вынуждены обороняться в городах, оставшихся под их контролем в регионе.

Интересным фактом является то, что античные источники о самой битве написали историки, жившие через несколько веков после Александра. Более того, они противоречат друг другу.

Считается, что во время столкновения персидских и македонских воинов едва не погиб сам Александр. Его героическое поведение стало прекрасным примером для людей, которые вручили ему после битвы венок за мужество. Сам же царь приказал скульпторам изготовить бронзовые статуи погибших товарищей и установить их в царском дворце в Македонии.

Битва при Иссе (333 г. до н. э.)

Александр сражается с Дарием при Исси Фото: Википедия

Основные моменты: Решающая победа Александра над персидским царем Дарием III, расширение его империи.

Последствия: Укрепление власти Александра над Малой Азией.

Дальнейшие шаги: Формирование траектории завоеваний Александра в Азии.

Александр Македонский одержал решающую победу над персидским царем Дарием III, впервые встретившись с ним на поле боя. Как следствие, он еще больше расширил свою империю и обеспечил контроль над Малой Азией, в частности покорив все восточное побережье Средиземного моря, включая Финикию, Палестину и Египет.

Во время битвы войска Александра разгромили персидских воинов. Увидев свое поражение, царь Дарий решил покинуть поле боя. Более того, Александр наступал ему на пятки, приблизившись к его колеснице и истребляя личную охрану. Историк Диодор описывает: "Македонцы навалили кучу тел персов высотой до колесницы персидского царя".

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Считается, что в битве при Иссе македонцы потеряли 150 всадников и 300 пехотинцев. Потери персов греки исчисляли в более чем 100 тысяч воинов. Однако стоит отметить, что победители преувеличивали потери побежденных в 5-20 раз, как свидетельствуют более детальные исследования современных историков.

Как бы то ни было, очевидцы отмечали, что все поле боя было усеяно телами персов, а через небольшие междугорья люди перебирались по трупам, как по мосткам. В плен самого Александра попали мать, жена и дети Дария, а также много золотой утвари и предметов роскоши, ранее невиданных македонцами.

Древнегреческий историк Плутарх описал: "Македоняне тогда впервые научились ценить золото, серебро, женщин, вкусили прелесть варварского образа жизни и, как псы, услышавшие след, спешили разыскать и захватить все богатства персов".

Эти битвы были не просто столкновениями армий; они имели решающее значение для формирования нарратива Западной цивилизации. Каждая победа или поражение отражалась во времени, оставляя неизгладимый след на богатом гобелене древнегреческой истории.

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