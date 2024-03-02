Потрошитель океана. Косатке потребовалось 2 минуты, чтобы уничтожить большую белую акулу (видео)

Впервые в истории одинокую косатку заметили охотящейся в океане на большую белую акулу и записали это на видео.

Последние несколько лет ученые сосредоточены на изучении хищного поведения косаток в океане: хищники нападают на туристические лодки, охотятся на больших белых акул и тюленей в океане, а в одном регионе и вовсе выгнали акул с их привычного ареала обитания, пишет IFLScience.

Ранее ученые уже фиксировали нападение группы косаток на больших белых акул, однако теперь, впервые в истории, им удалось заснять хищное поведение одинокой косатки, которая в считанные минуты распотрошила большую белую акулу. Исследователи отмечают, что это первый известный случай, когда одна косатка атаковала высшего хищника без помощи партнеров по охоте.

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По словам доктора Элисон Таунер из Университета Родса, удивительное хищничество было замечено у побережья залива Моссел в Южной Африке и представляет собой беспрецедентное поведение, подчеркивающее ловкость косаток. В своем новом исследовании доктор Таунер с коллегами описала и изучила это событие.

Известно, что косаткой-потрошителем оказался самец по кличке Старборд, который впервые был замечен в этом регионе еще в 2015 году. Последние несколько лет Старборд входил в группу косаток, которые годами охотились на больших белых акул, чтобы полакомиться их печенью.

С 2017 года Старборд с партнером по охоте по имени Порт неоднократно наблюдались за совместной охотой на морских хищников. Ранее ученые уже изучили тактику, которую использовала пара косаток: порой они работали вместе, а иногда к охоте привлекались четыре дополнительные особи. Хищники пытались окружить и поймать акул, а затем атаковали их, чтобы извлечь печень.

Хронология нападения Старборда на акулу Фото: Drone Fanatics SA

По словам ученых, как правило, подобная охота занимала около двух часов, однако новый случай оказался уникальным. Одиночная охота Старборда произошла 18 июня 2023 года и продлилась не более 2 минут. Молодая белая акула длиной около 2,5 метра появилась на поверхности, преследуемая косаткой. Затем Старборд схватил акулу за левый грудной плавник и несколько раз толкнул ее вперед, прежде чем в конечном итоге выпотрошить ее.

Доктор Таунер отмечает, что наиболее удивительным в этой охоте стало то, что от захвата за плавник и до потрошения прошло менее 2 минут. Спустя это время Старборд уже был замечен с "окровавленным куском печени персикового цвета во рту". Не менее любопытным кажется и тот факт, что все это время Порт находился поблизости, но наблюдал за происходящим с расстояния около 100 метров.

Авторы исследования отмечают, что такое поведение косатки стало абсолютно новаторским, а их работа внесла значительный вклад в глобальное понимание хищничество целого вида. Предполагается, что молодая акула весила около 100 кг, однако исследователи полагают, что взрослая особь длиной 6,5 метра и весом около 2,5 тонны может оказаться слишком крупной добычей для одиночной охоты косаток. Следовательно, в этом случае косатки, вероятно, предпочтут работать группой.

Любопытно, что на следующий день после инцидента ученые заметили "отчетливый запах печени акулы" и маслянистое пятно на поверхности океана — это свидетельствовало о том, что произошло очередное убийство. Позже неподалеку было обнаружено еще одно тело акулы, у которой также отсутствовала печень.

Доктор Таунер отмечает, что хищничество косаток требует дополнительных исследований, так как их охота может заставить акул мигрировать, а это в свою очередь повлияет на остальную жизнь в океане.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили косаток, которые убивают акул уже 5 лет подряд.