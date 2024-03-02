Кошки, как и собаки, могут получать пользу от прогулок с хозяевами: как их к этому приучить

Домашние кошки вовсе не являются отъявленными интровертами-домоседами. Большая часть из них с радостью пройдется с вами рядом в шлейке, утверждают эксперты.

В мире, где домашние кошки часто проводят дни напролет, вовсе не выходя из дома, идея вывести их на прогулку может показаться необычной. Однако недавние дискуссии среди экспертов по поведению кошек показали, что прогулка с ними — это не просто смена обстановки. Речь идет о том, чтобы обеспечить ценную умственную стимуляцию питомца и дать ему отдохнуть от монотонности жизни в помещении, пишет Inverse.

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Микель Дельгадо, авторитетный консультант по поведению кошек, подчеркивает важность этой практики даже для пожилых животных, таких как ее 14-летняя кошка Кларабель. В отличие от собак, кошки любят прогулки на свежем воздухе в более спокойной манере, часто находя радость в простом исследовании ближайшего окружения.

Польза от таких прогулок на свежем воздухе подтверждается исследованиями, которые показывают, что отсутствие стимуляции может привести к стрессу и связанным с ним поведенческим проблемам у кошек. Но прежде чем вы решитесь выйти на улицу со своим кошачьим другом, очень важно подойти к этому занятию с осторожностью и подготовкой. Дельгадо подчеркивает, что для безопасности и комфорта лучше использовать шлейки, а не ошейники, и рекомендует начинать прогулки в знакомой обстановке, чтобы снизить риск того, что ваша кошка потеряется или испытает чрезмерный стресс.

Приучение кошки к шлейке и прогулкам на свежем воздухе требует терпения и стремления сделать этот опыт как можно более позитивным. Постепенное приучение к шлейке в сочетании с поощрениями поможет вашей кошке ассоциировать шлейку с положительными результатами. Тем не менее, важно знать границы и предпочтения вашей кошки. Не все кошки будут стремиться к прогулкам на свежем воздухе, а для тех, кто более робок, существуют альтернативные варианты, такие как дворики для кошек или коляски для животных, позволяющие наслаждаться прогулками на свежем воздухе без лишнего стресса.

Хотя не каждая кошка станет "кошкой-приключенцем", возможность исследовать окружающий мир, будь то прогулки или коляски, может значительно улучшить качество ее жизни. Выводы Дельгадо служат для нас напоминанием о том, что при правильном подходе и понимании потребностей наших кошачьих компаньонов мы можем предложить им более богатую и стимулирующую среду обитания.

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