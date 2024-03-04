100 дней в поисках воды на Луне: NASA отправляет уникальный луноход на спутник Земли (фото)

Луноход VIPER впервые в истории составит карту распределения водяного льда на поверхности Луны.

Согласно сообщению NASA, новый роботизированный аппарат для поиска водяного льда на Луне под названием VIPER уже готов к работе более, чем на 80% и на него установили необходимые приборы. Луноход должен отправится на Луну позже в этом году и впервые в истории составить карту распределения водяного льда на спутнике Земли, пишет Space.

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Луноход VIPER осенью 2024 года отправится в район южного полюса Луны и проведет там 100 дней в поисках водяного льда и других ресурсов, которые необходимы астронавтам NASA во время программы Artemis. В частности, речь идет о первой высадке астронавтов на Луне за последние полвека в ходе миссии Artemis 3, которая состоится в 2026 году.

Луноход VIPER должен определить, где именно находится водяной лед в районе его посадки и насколько легко его и другие ресурсы смогут добывать астронавты для дальнейшего использования в своих целях.

Луноход VIPER осенью 2024 года отправится в район южного полюса Луны и проведет там 100 дней в поисках водяного льда и других ресурсов, которые необходимы астронавтам NASA во время программы Artemis Фото: NASA

Впервые в истории ученые смогут получить детальные карты распределения водяного льда и других ценных ресурсов на Луне, что является важным шагом для установления долгосрочного присутствия человека на спутнике Земли.

Хотя орбитальные аппараты уже собирали данные о воде на Луне, луноход VIPER сможет лучше изучить поверхность спутника Земли с помощью своих приборов, которые смогут сканировать почву на глубину до 1 м.

Некоторые районы Луны, где будет проводить свое исследование луноход представляют собой постоянно затененные кратеры, в которых, как считается, находится водяной лед в больших количествах, ведь там очень низкая температура. Во время своей миссии VIPER должен испытать на себе экстремальные условия лунной среды, а потому ученые из NASA активно готовят луноход к этому.

Сейчас идет испытание установленных систем VIPER, чтобы подтвердить, что роботизированный аппарат сможет выжить на Луне при очень низких температурах. Особенное внимание ученые уделяют проверке работоспособности его научных приборов, от которых зависит успех миссии.

В прошлом году, как уже писал Фокус, ученые из NASA провели испытание лунохода VIPER, во время которых он преодолевал полосу препятствий, ведь аппарату придется проводить исследования на пересеченной местности.

Также Фокус писал о том, что Китай показал свой новый космический корабль, на котором китайские астронавты полетят на Луну. Также этот корабль и посадочный модуль для астронавтов получили названия.