С 10 ребрами и раскосыми глазами: найдена мумия крошечного плода-инопланетянина (фото)

Исследователи предполагают, что мумифицированный плод принадлежит инопланетянину или крохотному пещерному гуманоиду.

В Колумбии обнаружили загадочную новую мумию плода, и некоторые исследователи предполагают, что он может быть "инопланетянином" или "крошечным пещерным гуманоидом", жившим на Земле более 800 лет назад, пишет Daily Mail.

Ученые изучили останки и обнаружили, что у предполагаемого инопланетянина удлиненный череп, раскосые глаза и необычное количество ребер, вместо привычных для человека 12 у плода обнаружили лишь 10.

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Изображение мумифицированного плода попали к репортеру Хосепу Гихарро от анонимного источника, он также предполагает, что мумия, возможно, произошла из "эль-серро-де-лос-энанос" ("Холм гномов") в отдаленной Колумбии. На останках также были обнаружены признаки пуповины, присущей для наземных млекопитающих. Это породило предположение о том, что "инопланетная мумия", вероятно, может быть связана с печально известными останками предполагаемого пещерного "крошечного гуманоида", обнаруженного в Перу. Впрочем, скептики утверждают, что оба экземпляра, скорее всего, являются всего лишь мертворожденными, то есть представляют собой останки человеческого эмбриона.

Отметим, что Хосеп Гихарро в течение последних 10 лет вел передачу "Enigmes i Misteris" Национального радио Испании, а сегодня является исследователем. Он сообщил, что, по словам источника, жуткие мумифицированные останки были якобы обнаружены в Колумбии, однако сам Гихарро не может подтвердить или опровергнуть эту информацию

В то же время сам исследователь и журналист уточнил, сам он предпочитает "оставаться агностиком в отношении инопланетного происхождения останков". Основными доказательствами, являются размер плода и пуповина, напоминающая млекопитающее.

В то же время Гихарро рискнул предположить, что новые жуткие останки могут быть связаны с "Атой", печально известным 15-сантиметровым трупом, похожим на инопланетянина, который был обнаружен в 2003 году в Чили.

Останки "Аты" были куплены прошлой осень предпринимателем из Барселоны и охотником за НЛО Рамоном Навиа-Осорио Вильяр у охотника за сокровищами. Тогда он выдвинул удивительную теорию о существовании легендарной расы крошечных гуманоидов, живших на Земле около 800 лет назад. Предполагается, что эти крохотные люди жили в пещерах и выходили из них лишь ночью — именно таким поведением и объясняются их странные миндалевидные глаза. Отметим, что наблюдения этих крохотных людей, также известных как "лос-энанос", в коренных общинах высокогорных регионах Перу, Колумбии, Боливии и Аргентины датируются более 800 лет назад.

Скелет "Аты", скорее всего, принадлежал плоду или недоношенному ребенку, который умер менее чем через четыре месяца после беременности Фото: YouTube

На макушке новой мумии также обнаружили костную шишку, которая, вероятно, свидетельствует о том, что зародыш млекопитающего имеет какой-то генетический порок развития. Это, по мнению экспертов, делает гипотезу о внеземном существовании менее вероятной.

В то же время профессор Сиан Халкроу, биологический антрополог из новозеландского университета Отаго, что идея существования крошечной гуманоидной расы весьма абсурдна. По мнению эксперта, мумия "Ата", например, на самом деле. Полностью соответствует профилю обычного, совершенно нормального скелета человеческого плода. Любые теории об обратном, по ее словам, "не основаны на научных данных или просто на знаниях о нормальном анатомическом развитии младенцев".

Ранее Фокус писал о том, что история гуманоида Атакамы получила новое продолжение.