Мадагаскарские хамелеоны вымирают каждый год: как им удается восстанавливаться (видео)

Исследование показывает, что в конце сезона дождей мадагаскарские хамелеоны вымирают на несколько месяцев, а затем вид восстанавливается.

В низинах юго-западного Мадагаскара обитает удивительный вид ящериц, также известных как хамелеоны Лаборда (Furcifer Labordi). Эти необычные животные привлекли внимание исследователей своим необычным жизненным циклом, пишет IFLScience.

Исследователи заметили, что представители этого вида функционально вымирают в течение нескольких месяцев в году — фактически ни одна взрослая особь не может выжить. Более ранние исследования уже показали, что хамелеоны Лаборда начинают свою жизнь во время синхронного вылупления в начале сезона дождей в ноябре.

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Ранний период жизни представителей этого вида характеризуется быстрым ростом, что приводит к половой зрелости в возрасте менее двух месяцев. После спаривания начинается период старения, а к концу сезона дождей в марте происходит массовое вымирание популяции обоих полов. Известно, что самки этого вида умирают вскоре после того, как закапывают яйца, чтобы сохранить их в безопасности в засушливый сезон, наступающий в период с апреля по октябрь.

По словам герпетолога из Американского музея естественной истории Криса Раксуорси, самки фактически вкладывают всю свою жизненную энергию в производство яиц, которым необходимо выжить в долгой засухе под землей в период без дождей. В то же время перед смертью самки этого вида устраивают невероятную демонстрацию изменения цвета — ранее ее удалось записать ученым.

Ученые полагают, что такой жизненный цикл позволяет хамелеонам пережить особенно жаркий сезон, по сути, пережидая его в виде яиц. Инкубационный период этого вида составляет 8-9 месяцев — то есть, большую часть своей жизни эти хамелеоны проводят в виде развивающегося эмбриона. Предполагается, что такой жизненный цикл развился в результате адаптации к резко сезонному климату.

Время вымирания зависит от региона Мадагаскара и продолжительности сезона дождей. В более теплые влажные сезоны взрослые особи могут жить немного дольше. Было обнаружено, что после одного необычно продолжительного сезона дождей одна самка выжила и дождалась следующего сезона размножения, а исследователи сохранили жизнь и самцам, удерживая их в клетках в благоприятных условиях.

Но поскольку животные умирают после размножения и проводят несколько месяцев в инкубации, в течение нескольких месяцев в году вид практически вымирает, взрослых особей в дикой природе нет, только яйца.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли самого маленького хамелеона в мире.