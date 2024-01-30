Взрывается разноцветным фейерверком: ученые впервые показали "последний вздох" хамелеона (видео)

Исследователи показали великолепное и трагичное зрелище — последние мгновения жизни редкого мадагаскарского хамелеона.

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В новом документальном фильме PBS под названием "Большие маленькие путешествия" (Big Little Journeys) ученым удалось запечатлеть трагичные, но необычайно великолепные кадры — последние секунды жизни редкого мадагаскарского хамелеона. На кадрах видно, как за несколько мгновений до своей смерти он вспыхивает "ярким пульсирующим светом", а затем умирает, пишет Futurism.

По словам комментатора сериала Бампера Робинсона, в последние мгновения жизни кожа хамелеона вспыхивает ярким цветовым импульсом: можно увидеть как кожа буквально загорается пятнами красного, пурпурного, синего и желтого цветов. Исследователи назвали это зрелище "последними словами хамелеона".

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Исследователи отмечают, что эта умирающая ящерица была хамелеоном Лаборда — вида, который долгое время очаровывал ученых из-за своей невероятно короткой продолжительности жизни. В то время как большинство хамелеонов в дикой природе могут жить от 2 до 7 лет, а более крупные виды — и вовсе от 10 до 14 лет, хамелеоны Лаборда после вылупления живут всего 4-5 месяцев.

Ученые также отмечают, что хамелеоны Лаборда являются одним из самых редких видов хамелеонов в мире. В то же время их продолжительность жизни является не только самой короткой среди хамелеонов, но и одной из самых коротких среди всех четвероногих позвоночных.

Исследователи также полагают, что невероятно красочные последние мгновения жизни этих хамелеонов связаны с тем, что их нервная система все еще продолжает работать, а потому продолжает посылать сигналы клеткам кожи. Предполагается, что когда рептилия умирает, нервные сигналы продолжают передаваться и изменять форму клеток кожи, создавая хаотичные разноцветные узоры, которые были уловлены.

Последние минуты жизни самки хамелеона Лаборда были сняты в лесу Киринди на западе Мадагаскара. Известно, что самки этого вида умирают вскоре после откладки яиц — на кадрах видно, как ящерица тратит последние силы на то, чтобы закопать свои хрупкие яйца в песок и защитить их от приближающейся засухи, затем она падает и умирает "красочным фейерверком".

По словам продюсера сериала Валерии Фаббри-Кеннеди и герпетолога Американского музея естественной истории Криса Раксуорси, самки этого вида тратят всю энергию на производство яиц, а затем, всего через несколько часов после того, как отложили яйца, умирают — у них остается слишком мало энергии.

Впрочем, короткая продолжительность представителей этого вида, вероятно, связана не только с откладкой яиц. Ученые обнаружили, что самцы проживают столь же непродолжительную жизнь, как и самки.

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