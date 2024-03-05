Действительно ли звезда Сириус самая яркая в ночном небе: ответ может удивить (фото)

Считается, что Сириус является самой яркой звездой, наблюдаемой с Земли (кроме Солнца), но есть один нюанс, который может несколько изменить этот факт.

В ночном небе, если смотреть из любой точки Земли, то самой яркой звездой окажется Сириус, расположенный в созвездии Большого Пса. Но с точки зрения астрономов эта звезда не обладает самой большой светимостью, пишет EarthSky.

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С одной стороны, Сириус является самой яркой звездой в ночном небе. Но с другой стороны, по словам астрономов эта звезда не имеет самой большой светимости среди видимых звезд. Данный термин относится к внутренней яркости звезды или ее абсолютной звездной величине. То есть, если бы все звезды находились на одном расстоянии от Земли, то Сириус точно не был бы самой яркой звездой в ночном небе. Он выглядит самым ярким просто потому, что находится на расстоянии 8,6 световых лет от Земли, что ближе, чем другие более яркие звезды.

Если взять 25 самых ярких звезд (не считая Солнца), которые можно увидеть с Земли, то Сириус будет самым ярким по видимой звездной величине, то есть по яркости, наблюдаемой с Земли. Но если все 25 звезд распределить по уровню абсолютной звездной величины и представить, что они находятся на одно и том же расстоянии от Земли, то Сириус окажется не на первом месте по яркости, а на 21-м.

В ночном небе, если смотреть из любой точки Земли, то самой яркой звездой окажется Сириус, расположенный в созвездии Большого Пса Фото: EarthSky

Многие люди отмечают, что видят мигающие цвета Сириуса. Это происходит, когда звезда находится низко над горизонтом. Известно, что свет звезд состоит из смеси обычных цветов радуги, но люди легче замечают сверкающие цвета Сириуса, потому что звезда намного ярче большинства звезд в ночном небе.

Обратите внимание, что яркий Сириус находится слева, а Пояс Ориона указывает на него Фото: EarthSky

Дополнительная толщина земной атмосферы у горизонта действует как линза, которая разделяет звездный свет на цвета радуги и заставляя звезду сверкать. Но если посмотреть на Сириус, который находится высоко над горизонтом, то можно заметить, что звезда меньше сверкает и выглядит менее яркой.

Звезда Сириус имеет в 25 раз большую светимость, чем Солнце. Снимок космического телескопа Хаббл Фото: NASA

Астрономы считают, что по крайней мере три звезды в созвездии Большого Пса в тысячи раз ярче Сириуса: Алудра, Везен и Омикрон2. Расстояния до этих звезд точно не рассчитаны, а потому считается, что Алудра и Омикрон2 находятся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас, а Везен – на расстоянии примерно 1800 световых лет от Земли. Стоит напомнить, что Сириус находится в 8,6 световых лет от нас.

Когда астрономы сравнивают яркость звезд по абсолютной звездной величине, то они представляют, что все они находятся на расстоянии 32,6 световых лет от нас. На таком расстоянии Солнце было бы едва заметным пятнышком света. В то же время Алудра, Везен и Омикрон2 будут ярче Сириуса в 100-200 раз.

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