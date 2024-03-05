Необычное исследование. Астрономы выяснили, смогут ли инопланетяне обнаружить жизнь на Земле

Ученые считают, что потенциальные инопланетяне, имея похожие на земные технологии, смогут сделать очень важное открытие.

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Хотя это может показаться странным, но ученые подтвердили факт, что наша планета является обитаемым миром. Авторы нового исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, используя наблюдения из космоса подтвердили, что на Земле может существовать жизнь. Именно в такой формулировке, хотя понятно, что она здесь существует. На самом деле подтверждение этого факта не являлось целью для ученых, а они хотели выяснить, могут ли потенциальные инопланетяне узнать, что на Земле есть живые существа, пишет Space.

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Ученые пытаются обнаружить внеземную жизнь на планетах, которые находятся за пределами Солнечной системы. Можно предположить, что то же самое делают и потенциальные инопланетяне. Авторы исследования задались вопросом: что может указать внеземной цивилизации на наличие жизни на Земле и смогут ли они ее обнаружить с далекого расстояния?

Важно

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Это исследование имеет важное значение для проверки технологии будущего космического телескопа Large Interferometer for Exoplanets (LIFE), который будет искать внеземную жизнь на экзопланетах. Этот телескоп будет состоять из пяти отдельных космических аппаратов, которые образуют единый интерферометр среднего инфракрасного диапазона. Расположен этот телескоп, который планируют отправить в космос в 2026 или в 2027 году, будет в точке Лагранжа L2, на расстоянии 1,5 млн км от Земли. То есть он будет вращаться вокруг Солнца рядом с космическим телескопом Уэбб.

Ученые решили проверить смогут ли приборы LIFE обнаружить внеземную жизнь на экзопланетах, но для этого они использовали похожие технологии для обнаружения жизни на Земле. Дело в том, что если такие технологии не позволяют обнаружить жизнь на нашей планете, то конечно же они не смогут найти ее на других мирах. В частности, речь идет о каменистых планетах, которые по размеру и температуре похожи на Землю.

Ученые решили проверить смогут ли приборы LIFE обнаружить внеземную жизнь на экзопланетах, но для этого они использовали похожие технологии для обнаружения жизни на Земле. Дело в том, что если такие технологии не позволяют обнаружить жизнь на нашей планете, то конечно же они не смогут найти ее на других мирах. В частности, речь идет о каменистых планетах, которые по размеру и температуре похожи на Землю Фото: NASA

Телескоп LIFE будут улавливать тепловое излучений этих миров и использовать спектр их света для определения того, какие элементы и химические вещества содержатся в их атмосферах. Также телескоп сможет обнаружить молекулы, такие как метан, которые часто производятся в результате биологических процессов живых существ.

Ученые использовали дачные спутника NASA Aqua Earth для того, чтобы получить представление о спектре излучения среднего инфракрасного диапазона, который можно было бы ожидать от Земли, если бы на нее смотрели из глубокого космоса инопланетяне.

Ученые пришли к выводу, что если бы аналогичный LIFE инопланетный телескоп наблюдали бы за Землей с расстояния 30 световых лет, то они бы успешно определили, что наша планета является теплым и пригодным для жизни миром. Также исследование показало, что в спектрах света Земли видны углекислый газ, метан и вода, которые указывают на наличие жизни на планете.

Как уже писал Фокус, Китай собирается перенести технологию крупнейшей на Земле системы наблюдения за людьми "Скайнет" на Луну. С помощью лунной версии этой системы Китай планирует защитить свою будущую базу от "подозрительных целей".

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили самое сильное магнитное поле во Вселенной на нашей планете. Оказалось, что оно в несколько тысяч раз сильнее, чем у самых намагниченных нейтронных звезд, которые считаются обладателями мощнейшего магнитного поля.