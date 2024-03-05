Незвичайне дослідження. Астрономи з'ясували, чи зможуть інопланетяни виявити життя на Землі

Учені вважають, що потенційні інопланетяни, маючи схожі на земні технології, зможуть зробити дуже важливе відкриття.

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Хоча це може здатися дивним, але вчені підтвердили факт, що наша планета є населеним світом. Автори нового дослідження, опублікованого у виданні The Astrophysical Journal, використовуючи спостереження з космосу підтвердили, що на Землі може існувати життя. Саме в такому формулюванні, хоча зрозуміло, що воно тут існує. Насправді підтвердження цього факту не було метою для вчених, а вони хотіли з'ясувати, чи можуть потенційні інопланетяни дізнатися, що на Землі є живі істоти, пише Space.

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Учені намагаються виявити позаземне життя на планетах, що знаходяться за межами Сонячної системи. Можна припустити, що те саме роблять і потенційні інопланетяни. Автори дослідження поставили запитання: що може вказати позаземній цивілізації на наявність життя на Землі і чи зможуть вони його виявити з далекої відстані?

Важливо

Сонячна система наповнена міжзоряними об'єктами: може, це апарати інопланетян

Це дослідження має важливе значення для перевірки технології майбутнього космічного телескопа Large Interferometer for Exoplanets (LIFE), який шукатиме позаземне життя на екзопланетах. Цей телескоп складатиметься з п'яти окремих космічних апаратів, які утворюють єдиний інтерферометр середнього інфрачервоного діапазону. Розташований цей телескоп, який планують відправити в космос 2026 або 2027 року, буде в точці Лагранжа L2, на відстані 1,5 млн км від Землі. Тобто він обертатиметься навколо Сонця поруч із космічним телескопом Вебб.

Учені вирішили перевірити, чи зможуть прилади LIFE виявити позаземне життя на екзопланетах, але для цього вони використовували схожі технології для виявлення життя на Землі. Річ у тім, що якщо такі технології не дають змоги виявити життя на нашій планеті, то звісно ж вони не зможуть знайти його на інших світах. Зокрема, йдеться про кам'янисті планети, які за розміром і температурою схожі на Землю.

Учені вирішили перевірити, чи зможуть прилади LIFE виявити позаземне життя на екзопланетах, але для цього вони використовували схожі технології для виявлення життя на Землі. Річ у тім, що якщо такі технології не дають змоги виявити життя на нашій планеті, то звісно ж вони не зможуть знайти його на інших світах. Зокрема, йдеться про кам'янисті планети, які за розміром і температурою схожі на Землю Фото: NASA

Телескоп LIFE вловлюватиме теплове випромінювання цих світів і використовуватиме спектр їхнього світла для визначення того, які елементи та хімічні речовини містяться в їхніх атмосферах. Також телескоп зможе виявити молекули, такі як метан, які часто продукуються в результаті біологічних процесів живих істот.

Вчені використовували дачні супутника NASA Aqua Earth для того, щоб отримати уявлення про спектр випромінювання середнього інфрачервоного діапазону, який можна було б очікувати від Землі, якби на неї дивилися з глибокого космосу інопланетяни.

Учені дійшли висновку, що якби аналогічний LIFE інопланетний телескоп спостерігали б за Землею з відстані 30 світлових років, то вони б успішно визначили, що наша планета є теплим і придатним для життя світом. Також дослідження показало, що в спектрах світла Землі видно вуглекислий газ, метан і воду, які вказують на наявність життя на планеті.

Як уже писав Фокус, Китай збирається перенести технологію найбільшої на Землі системи спостереження за людьми "Скайнет" на Місяць. За допомогою місячної версії цієї системи Китай планує захистити свою майбутню базу від "підозрілих цілей".

Також Фокус писав про те, що фізики виявили найсильніше магнітне поле у Всесвіті на нашій планеті. Виявилося, що воно в кілька тисяч разів сильніше, ніж у найбільш намагнічених нейтронних зірок, які вважаються володарями найпотужнішого магнітного поля.