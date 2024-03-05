Размером с 50 футбольных полей. В Китае построили наземную космическую станцию: зачем (фото)

В Китае официально начал работу первый китайский симулятор космической среды.

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Для того, чтобы проводить тестирование космических кораблей перед их запуском в суровые условия космоса, а также для проведения других научных исследований, которые дешевле проводить на Земле, в китайском городе Харбин построили огромный симулятор космической среды, пишет Universe Today.

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Китай официально открыл, построенный в городе Харбин, симулятор космической среды, разработанный учеными из Харбинсого технологического института и Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

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Данный симулятор является частью первого крупномасштабного научного центра Китая под названием Центр моделирования и исследования космической среды (SESRI), и в нем буду проводится исследования космической среды с упором на космические корабли и формы жизни.

Сам объект занимает площадь размером с 50 футбольных полей, имеет четыре основные лаборатории и имеет возможность адаптировать условия окружающей среды в соответствии с требованиями исследований.

Данный симулятор является частью первого крупномасштабного научного центра Китая под названием Центр моделирования и исследования космической среды (SESRI) Фото: Xinhua

Это позволит ученым моделировать следующие факторы космической среды: вакуум, высокую и низкую температуру, заряженные частицы, электромагнитное излучение, космическую пыль, плазму, слабое магнитное поле, нейтральные газы и микрогравитацию.

Каждый отдельный симулятор охватывает различные аспекты освоения космоса, например, в камере моделирования лунной пыли будут изучать воздействие пыли на космические корабли, астронавтов и их скафандры.

Любой астронавт или космический корабль подвергается влиянию экстремальных колебаний температуры, повышенного уровня заряженных частиц и электромагнитного излучения, а также более высокого уровня космической пыли, и все это можно регулировать с помощью симулятора.

Каждый отдельный симулятор охватывает различные аспекты освоения космоса, например, в камере моделирования лунной пыли будут изучать воздействие пыли на космические корабли, астронавтов и их скафандры Фото: Xinhua

Некоторые эксперименты, которые раньше требовали их проведения в космосе, теперь можно проводит на Земле и их можно завершить в гораздо более контролируемой, безопасной и даже более дешевой среде.

Китайские ученые сравнивают новый симулятор с космической станцией, построенной на Земле. Кроме моделирования среды для испытаний космических кораблей, симулятор также позволит проводить сельскохозяйственные эксперименты по селекции растений и исследования, направленные на изучение жизни людей на других планетах.

Официальное открытие наземного космического симулятора состоялось после 18 лет строительства и проект уже вызвал интерес со стороны 110 университетов и институтов из более чем 30 стран мира.

SESRI имеет большое значение для Китая в содействии научным и технологическим прорывам, которые могут охватывать технологии, науку и даже промышленность. Но на этом стремления Китая не заканчиваются. Ученые надеются, что симулятор поможет разгадать некоторые загадки Вселенной и раскрыть законы, управляющие космосом.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, смогут ли потенциальные инопланетяне узнать, что Земля является обитаемым миром.