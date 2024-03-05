Розміром із 50 футбольних полів. У Китаї побудували наземну космічну станцію: навіщо (фото)

У Китаї офіційно розпочав роботу перший китайський симулятор космічного середовища.

Related video

Для того, щоб проводити тестування космічних кораблів перед їхнім запуском у суворі умови космосу, а також для проведення інших наукових досліджень, які дешевше проводити на Землі, у китайському місті Харбін побудували величезний симулятор космічного середовища, пише Universe Today.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Китай офіційно відкрив побудований у місті Харбін симулятор космічного середовища, розроблений вченими з Харбінського технологічного інституту та Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації.

Важливо

"Скайнет" на Місяці. Китай встановить систему спостереження для захисту: що відомо (фото)

Цей симулятор є частиною першого великомасштабного наукового центру Китаю під назвою Центр моделювання та дослідження космічного середовища (SESRI), і в ньому проводитимуть дослідження космічного середовища з акцентом на космічні кораблі та форми життя.

Сам об'єкт займає площу розміром із 50 футбольних полів, має чотири основні лабораторії та має можливість адаптувати умови навколишнього середовища відповідно до вимог досліджень.

Цей симулятор є частиною першого великомасштабного наукового центру Китаю під назвою Центр моделювання та дослідження космічного середовища (SESRI). Фото: Xinhua

Це дасть змогу вченим моделювати такі чинники космічного середовища: вакуум, високу і низьку температуру, заряджені частинки, електромагнітне випромінювання, космічний пил, плазму, слабке магнітне поле, нейтральні гази і мікрогравітацію.

Кожен окремий симулятор охоплює різні аспекти освоєння космосу, наприклад, у камері моделювання місячного пилу вивчатимуть вплив пилу на космічні кораблі, астронавтів та їхні скафандри.

Будь-який астронавт або космічний корабель підпадає під вплив екстремальних коливань температури, підвищеного рівня заряджених частинок і електромагнітного випромінювання, а також більш високого рівня космічного пилу, і все це можна регулювати за допомогою симулятора.

Кожен окремий симулятор охоплює різні аспекти освоєння космосу, наприклад, у камері моделювання місячного пилу вивчатимуть вплив пилу на космічні кораблі, астронавтів та їхні скафандри Фото: Xinhua

Деякі експерименти, які раніше вимагали їхнього проведення в космосі, тепер можна проводити на Землі, і їх можна завершити в набагато більш контрольованому, безпечному і навіть дешевшому середовищі.

Китайські вчені порівнюють новий симулятор із космічною станцією, побудованою на Землі. Крім моделювання середовища для випробувань космічних кораблів, симулятор також дасть змогу проводити сільськогосподарські експерименти з селекції рослин і дослідження, спрямовані на вивчення життя людей на інших планетах.

Офіційне відкриття наземного космічного симулятора відбулося після 18 років будівництва і проєкт уже викликав інтерес з боку 110 університетів та інститутів із понад 30 країн світу.

SESRI має велике значення для Китаю у сприянні науковим і технологічним проривам, які можуть охоплювати технології, науку і навіть промисловість. Але на цьому прагнення Китаю не закінчуються. Вчені сподіваються, що симулятор допоможе розгадати деякі загадки Всесвіту і розкрити закони, що керують космосом.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чи зможуть потенційні інопланетяни дізнатися, що Земля є населеним світом.