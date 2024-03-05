Самый страшный серийный убийца в мире: человек уничтожил более 1400 видов птиц

Окружающая нас природа является сложным переплетением разных видов животных. Человек уже давно совершает разрушающие ее действия, но недавно ученые узнали о чудовищных масштабах нашей деятельности.

Птицы и люди имеют долгую историю сосуществования, но, к сожалению, человек внес большой вклад в исчезновение многих их видов. Ученые всегда это знали, но определить масштабы было непросто, особенно если речь идет о периоде до 1500-х годов. Недавняя работа группы специалистов из Швеции и Великобритании под руководством Роба Кука все изменила. Они подсчитали цифры с помощью статистических моделей и пришли к выводу, что человек мог стать причиной исчезновения около огромного количества видов птиц, пишет New Humanist.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством Роба Кука из Центра экологии и гидрологии Великобритании выявило, что именно острова стали главным эпицентром этих трагедий. На примере Новой Зеландии, где науке известны все виды птиц до появления человека, команда сделала несколько обоснованных предположений, чтобы получить глобальную цифру загубленных нами видов. Полученные результаты стали весьма удручающими: каждый восьмой вид птиц был уничтожен в результате деятельности человека. Их общее количество достигло пугающей цифры — около 1400 видов было стерто с лица планеты из-за наших действий. И это действительно страшно, так как птицы не просто красивы на вид; они играют жизненно важную роль в природе, от опыления растений до распространения семян, и их исчезновение вызывает серьезные нарушения в экосистемах.

И пусть с прошлым покончено и ничего уже не изменить — сегодняшняя ситуация не намного лучше для наших пернатых друзей. Только в одной Великобритании численность диких птиц сократилась на 73 миллиона с 1970-х годов. Простые действия, такие как установка кормушек для птиц или содержание уличных кошек на расстоянии от них, могут помочь, но для реальных изменений нужны более серьезные шаги. Такие вещи, как восстановление естественной среды обитания, переход к устойчивому сельскому хозяйству и борьба с изменением климата, крайне важны для того, чтобы дать птицам шанс на существование в современных реалиях.

Это исследование — не просто печальный рассказ о потерях природы, это тревожный сигнал человечеству. Оно подчеркивает наше глубокое влияние на планету и призывает к усилению действий по сохранению природы. Понимая наши прошлые ошибки, мы сможем двигаться к будущему, в котором птицы и люди будут и дальше процветать вместе, не уничтожая друг-друга.

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